Andersen Global chega ao Iêmen com o importante escritório de advocacia Alaghbari & Partners

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global expande sua plataforma no Oriente Médio por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia líder do Iêmen, Alaghbari & Partners, com sede em Sana’a.

Com vasta experiência nos campos judiciais e legais desde 1994, a Alaghbari & Partners é liderada pelo sócio-gerente Dr. Ghazi Alaghbari e possui classificação Band 1 pela Chambers and Partners. O escritório oferece uma variedade de serviços jurídicos nas áreas comercial, civil e administrativa com foco em direito empresarial, tributário e contratual. A clientela nacional e internacional varia de indivíduos a pequenas e médias empresas, multinacionais e instituições governamentais.

“Como um dos escritórios de advocacia mais renomados no Iêmen, nos dedicamos à gestão e transparência, enquanto entregamos os mais altos padrões de serviços”, disse Dr. Ghazi. “Nosso excelente entendimento de várias culturas e sistemas jurídicos nos permite oferecer aos clientes as melhores soluções no nível local e internacional. Nossa colaboração com a Andersen Global expande nossas capacidades e nos permite trazer os recursos de uma empresa internacional para nosso mercado local.”

“A Alaghbari & Partners traz outra importante solução para nossa expansão no Oriente Médio no momento que as oportunidades continuam a surgir na região”, afirmou Mark Vorsatz, presidente e diretor executivo da Andersen Global. “Eles têm ampla experiência e conhecimento da jurisdição do Iêmen, e sua dedicação às necessidades dos clientes fornece outro alicerce forte e nos posiciona para uma expansão ainda maior na região. Esta colaboração reforça nossa visão de fornecer aos clientes soluções independentes e integradas de uma maneira globalmente uniforme.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 244 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

