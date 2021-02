Andersen Global begint in Jemen met toonaangevend advocatenkantoor Alaghbari & Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn platform in het Midden-Oosten uit via een samenwerkingsovereenkomst met het toonaangevende advocatenkantoor in Jemen, Alaghbari & Partners gevestigd in Sana'a.

Alaghbari & Partners heeft uitgebreide ervaring op gerechtelijk en juridisch gebied sinds 1994 en wordt geleid door Managing Partner Dr. Ghazi Alaghbari. Het heeft een Band 1-ranking van Chambers and Partners. Het kantoor biedt een scala aan juridische diensten op het gebied van handels-, civiele en administratieve praktijken met een focus op ondernemingsrecht, fiscaal recht en contractwerk. De nationale en internationale klantenkring van het bedrijf varieert van personen tot het mkb en van multinationale ondernemingen tot overheidsinstellingen.

“Als een van de meest gerenommeerde advocatenkantoren in Jemen, zetten we ons in voor rentmeesterschap en transparantie, terwijl we tegelijkertijd de hoogste servicenormen leveren”, zei Dr. Ghazi. “Onze uitstekende kennis van verschillende culturen en juridische systemen stelt ons in staat om klanten op lokaal en internationaal niveau de beste oplossingen te bieden. Onze samenwerking met Andersen Global vergroot onze capaciteiten en stelt ons in staat om de middelen van een wereldwijd bedrijf naar onze lokale markt te brengen.”

“Alaghbari & Partners brengen nog een belangrijke oplossing voor onze expansie in het Midden-Oosten met zich mee omdat er zich steeds meer kansen voordoen in de regio”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Ze hebben uitgebreide ervaring en kennis van de jurisdictie van Jemen, en hun toewijding aan de behoeften van klanten vormt een andere sterke bouwsteen en positioneert ons voor verdere expansie in de regio. Deze samenwerking versterkt onze visie om klanten op een naadloze manier wereldwijd zowel onafhankelijke als geïntegreerde oplossingen te bieden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 244 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.