Tilray® exporteert eerste zending medicinale cannabis naar Spanje

NANAIMO, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), een wereldwijde pionier op het gebied van onderzoek, teelt, productie en distributie van cannabis, heeft vandaag aangekondigd dat het overeenstemming heeft bereikt met Worldpharma Biotech ('Worldpharma'), via haar volledige dochteronderneming Tilray Portugal Unipessoal Lda. ('Tilray Portugal'), om GMP (Good Manufacturing Processes)-gecertificeerde medicinale cannabis van Portugal naar Spanje te exporteren. De verzending markeert de eerste import van medicinale cannabis in Spanje door Worldpharma en het 17e land dat de medicinale cannabis van Tilray wereldwijd ontvangt.

De Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitorios (AEMPS), de Spaanse voedsel- en geneesmiddelenadministratie, heeft Worldpharma goedgekeurd om Tilray's GMP-gecertificeerde medicinale cannabis te importeren als grondstof van de Portugese faciliteit naar Spanje. Met de cannabis van farmaceutische kwaliteit van Tilray zal Worldpharma medicinale cannabisproducten ontwikkelen voor klinische studies in Spaanse ziekenhuizen voor ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en huidontsteking.

Brendan Kennedy, Chief Executive Officer van Tilray, stelde: "We zijn ongelooflijk vereerd om als eerste cannabisbedrijf te zijn goedgekeurd en om medicinale cannabis naar Spanje te verzenden. Terwijl we blijven samenwerken met toezichthouders over de hele wereld, zijn we dankbaar om samen te werken met de AEMPS en gevestigde farmaceutische leiders zoals Worldpharma Biotech voor de distributie van Tilray medicinale cannabis."

Juan Jose Garcia Miquel, oprichter van World Pharma Biotech, verklaarde: "We zijn erg verheugd om een overeenkomst voor de levering van cannabisbiomassa aan te gaan met Tilray om ons extractie- en zuiveringslaboratorium te voorzien van hoogwaardige GMP-gecertificeerde producten die voldoen aan de hoogste eisen van de farmacologiestandaarden van de EU en Spanje. We zijn van plan om samen te werken met bedrijven met de hoogste farmaceutische kwaliteitsnormen om artsen en patiënten volledig vertrouwen te geven. Het was onmogelijk om dit kwaliteitsniveau te bereiken bij andere bedrijven die geautoriseerd zijn voor cannabis in Spanje."

Sascha Mielcarek, General Manager voor Europa van Tilray, merkte op: “Het doet ons veel genoegen samen te werken met Worldpharma. Tilray profileert zich opnieuw als een belangrijke speler met gedegen expertise ten dienste van het welzijn van de patiënt. Tilray past in de hele toeleveringsketen de hoogste medische standaarden toe die patiënten in nood duurzame en veilige toegang bieden tot medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit, waardoor de weg wordt geëffend voor toekomstige zorgstandaarden voor medicinale cannabis."

Tilray heeft een baanbrekende geschiedenis als bedrijf dat zich inzet om GMP-gecertificeerde medicinale cannabisproducten van farmaceutische kwaliteit beschikbaar te maken voor patiënten in nood wereldwijd. Het was het eerste bedrijf dat met succes medicinale cannabis exporteerde vanuit Noord-Amerika en medicinale cannabisproducten importeerde in de EU in 2016.

De E.U. Campus van Tilray in Portugal is een veelzijdige productiefaciliteit met onder meer onderzoeks- en kwaliteitscontrolelaboratoria, verpakkings- en distributielocaties voor medicinale cannabis. Het dient ook als een hub ter ondersteuning van de inspanningen van Tilray op het gebied van klinisch onderzoek en productontwikkeling in heel Europa. Tilray heeft verkoop- en distributieregelingen opgesteld om medicinale cannabis te leveren via grote farmaceutische distributiekanalen in heel Duitsland en de EU, die zullen dienen als een middel om patiënten toegang te geven tot de GMP-gecertificeerde afgewerkte medicinale cannabis van Tilray.

Over Tilray®

Tilray is een wereldwijde pionier in het onderzoek, de teelt, de productie en de distributie van cannabis en cannabinoïden en bedient momenteel tienduizenden patiënten en consumenten in 17 landen verspreid over vijf continenten.

Over WorldPharma Biotech

World Pharma Biotech werd opgericht in 2014 in Valencia, Spanje, en richtte zich op plantaardige ingrediënten voor nutraceuticals, cosmetica en farmaceutische industrieën. Het bedrijf is gevestigd in het Wetenschappelijk Park van de Universiteit van Valencia, een centrum van spin-off en startende bedrijven van de Universiteit van Valencia. De primaire focus van het extractie- en zuiveringslaboratorium is de productie van actieve farmaceutische ingrediënten uit cannabis voor de Europese farmaceutische en cosmetische industrie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de betekenis van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en "toekomstgerichte informatie" in de zin van Canadese effectenwetten, of gezamenlijk, toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "kunnen", "zouden", "zou kunnen", "zal", "waarschijnlijk", "verwachten", "anticiperen", "geloven, "van plan zijn", "plannen", "voorspellen", "projecteren", "schatten", "vooruitzichten" en andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn gebaseerd op een aantal schattingen en veronderstellingen van het management in het licht van de ervaring en de perceptie van trends, huidige omstandigheden en verwachte ontwikkelingen van het management, evenals andere factoren die volgens het management relevant en redelijk zijn in de gegeven omstandigheden, inclusief veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige Europese marktomstandigheden, de huidige en toekomstige regelgevende omgeving en toekomstige goedkeuringen en vergunningen. De werkelijke resultaten, prestaties of successen kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, en dienovereenkomstig dient u niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, en ze zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Zie de rubriek "Risicofactoren" in Tilray's kwartaalrapport op Formulier 10-Q, dat op 9 november 2020 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, voor een bespreking van de materiële risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte informatie. Tilray verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen bij te werken, behalve in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.