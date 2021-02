PierianDx s’associe à la Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) pour évaluer dans des conditions réelles le potentiel du profilage génomique large chez des patients atteints d’un cancer de stade avancé à travers la Belgique

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, leader mondial dans le domaine des connaissances en génomique clinique, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la Belgian Society of Medical Oncology (BSMO, Société belge d’oncologie médicale) en vue d’étudier l’impact du profilage génomique complet (PGC) sur les résultats cliniques de patients atteints d’un cancer en stade avancé. Dans le cadre de l’étude, neuf sites répartis en Belgique utiliseront la solution de génération de rapport set d’interprétation de PierianDx, Clinical Genomics Workspace™ (CGW), afin d’aider à déterminer les meilleures options thérapeutiques pour le traitement.

Les approches actuelles en matière de tests de médecine de précision impliquent souvent que les tests soient externalisés vers de grandes organisations internationales, ou qu’ils soient exécutés par des laboratoires régionaux indépendants, aucune des deux options ne permettant d’aboutir à une uniformisation des systèmes de soins cliniques ou à une amélioration des connaissances collectives. En réponse à ces défis, la BSMO lance l’étude BALLETT (Belgian Approach for Local Laboratory Extensive Tumor Testing), afin d’évaluer l’impact du PGC.

Le PGC utilise le séquençage de nouvelle génération (SNG) afin d’analyser plusieurs centaines de gènes et biomarqueurs dans des échantillons de tissus provenant de biopsies ou de prélèvements sanguins, et de détecter ceux présentant une pertinence clinique dans la progression du cancer. Dans le cadre de l’étude, Illumina fournira à son panel PGC étudiant les échantillons de tissus la solution TruSight™ Oncology 500 (TSO500), ainsi que les plateformes de séquençage NovaSeq™ 6000 et NextSeq™. L’interprétation clinique des données de séquençage sera effectuée en utilisant la solution Clinical Genomics Workspace™ (CGW) de PierianDx.

La solution CGW fournit une plateforme d’analyse standardisée et harmonisée dans laquelle les autorisations de médicaments et les directives de l’UE sont mises en correspondance avec les variants génétiques complexes détectés dans l’ADN et l’ARN de la tumeur du patient, le tout dans un environnement conforme au RGPD. En utilisant la plateforme, les neuf laboratoires belges participants peuvent examiner de manière collaborative la pathogénicité des variants ainsi que l’impact clinique pour leurs échantillons locaux, tout en bénéficiant des connaissances des utilisateurs de CGW dans d’autres laboratoires cliniques à travers le monde. Dans le même temps, les neuf laboratoires belges fourniront ces analyses et tests standardisés à proximité du domicile du patient, là où ils reçoivent leurs soins contre le cancer, afin d’accélérer le démarrage du traitement. Dans la mesure où cette étude contrôle également les résultats des patients pendant et après le traitement, il sera possible d’obtenir une indication réelle de ces bénéfices cliniques sur le plus long terme.

Le Dr Brigitte Maes de l’Hôpital Jessa en Belgique, coordinatrice de l’étude BALLETT, a déclaré : « Dans le cadre de l’approche globale de la Belgique consistant à faire progresser la médecine de précision, cette étude générera des renseignements précieux sur la valeur du PGC par rapport aux approches de séquençage actuellement remboursées. Par exemple, outre les mutations génétiques qui favorisent le développement du cancer, le PGC identifiera également les cancers dus où le biomarqueur TMB est présente, qui pourra conduire les patients vers des traitements d’immunothérapie. Ceci signifie que l’étude donnera accès à d’autres traitements qui n’auraient pas été envisagés via des tests de diagnostic plus traditionnels. »

Le Dr Rakesh Nagarajan, fondateur de PierianDx, a confié pour sa part : « Nous sommes enchantés de participer à cette étude révolutionnaire. La plateforme CGW est utilisée dans plus de 25 pays pour partager des connaissances et encourager de meilleurs traitements et résultats pour les patients. Aujourd’hui, les cliniciens participant à cette étude bénéficieront de ces connaissances collectives, tout en intégrant des sources de données spécifiques à l’Europe, qui sont conservées et gérées par PierianDx. » Il a ajouté : « Cette étude mesure non seulement les impacts du PGC, mais elle fournit également une justification, un cadre et un projet pour les autres laboratoires cliniques du monde entier désireux de mettre en œuvre des initiatives similaires. »

À propos de PierianDx

