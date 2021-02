HCL firma un acuerdo de servicios digitales en el lugar de trabajo con Airbus por cinco años

NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), una empresa de tecnología líder a nivel mundial, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de servicios digitales en el lugar de trabajo con Airbus por cinco años. HCL establecerá un lugar de trabajo digital modernizado para mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio para la mayoría de los empleados de Airbus en todo el mundo. HCL fue elegido como socio preferido de Airbus ya que podía ofrecer la combinación más amplia de funcionalidad estándar y capacidades de innovación para generar una mayor eficiencia y un mejor tiempo de comercialización. El Fluid Workplace Model (Modelo de lugar de trabajo fluido) de HCL permitirá a Airbus desplegar las últimas tecnologías digitales y simplificará rápidamente los procesos de TI existentes de Airbus y la optimización de los costos de entrega, al utilizar servicios de gestión integrales únicos para cubrir el panorama de la tecnología operativa y de la información.

“Nos complace trabajar con Airbus como socio estratégico clave en su experiencia de transformación del lugar de trabajo digital. La combinación de la experiencia de transformación a escala de HCL y las capacidades de gestión del panorama de TI y tecnologías de la operación (Operational Technology, OT) permitirá a Airbus permanecer a la vanguardia de la innovación y ofrecer experiencias de usuario de última generación”, expresó Sandeep Saxena, vicepresidente ejecutivo (para Reino Unido e Irlanda, Francia y Benelux) de HCL Technologies.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) brinda a las empresas globales la tecnología para la próxima década en la actualidad. La estrategia Mode 1-2-3 de HCL, basada en su amplia experiencia en la industria del dominio, centrada en el cliente y la cultura empresarial de Ideapreneurship™, permite a las compañías transformarse en empresas de próxima generación.

HCL ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: Servicios de TI y empresariales (IT and Business Services, ITBS), Servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (Research and Development, R&D) (Engineering and R&D Services, ERS) y Productos y plataformas (Products & Platforms, P&P). ITBS permite a las empresas globales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de soluciones de transformación digital de próxima generación, aplicaciones, infraestructura y operaciones de procesos digitales. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P ofrece productos de software modernizados a los clientes globales para su tecnología y los requisitos específicos de la industria. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, las capacidades de entrega global y una amplia red mundial, HCL ofrece servicios integrales en diversas verticales de la industria, categorizadas en servicios financieros, fabricación, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados (Consumer Packaged Goods, CPG), ciencias de la vida y atención médica, y servicios públicos.

Como empresa líder mundial en tecnología, HCL se enorgullece de sus iniciativas de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. Para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2020, HCL registró ingresos consolidados de 10 020 millones de USD. Sus 159 682 Emprendedores de ideas (Ideapreneurs) operan en 50 países.

Para obtener más información, ingrese a www.hcltech.com.

