Tilray® esporta la prima fornitura di cannabis terapeutica in Spagna

NANAIMO, Columbia Britannica--(BUSINESS WIRE)--Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), pioniere globale nella ricerca, coltivazione, produzione, e distribuzione della cannabis, oggi ha annunciato di aver firmato tramite la sua controllata al 100% Tilray Portugal Unipessoal Lda. ("Tilray Portugal") un accordo con Worldpharma Biotech ("Worldpharma") per l'esportazione di cannabis terapeutica certificata in base alle norme di buona fabbricazione (GMP, Good Manufacturing Processes) dal Portogallo alla Spagna. Questa fornitura rappresenta la prima importazione di cannabis terapeutica in Spagna da parte di Worldpharma e porta a 17 il numero di paesi riforniti della cannabis terapeutica di Tilray nel mondo.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), l'agenzia spagnola dei prodotti medicinali e alimentari, ha autorizzato Worldpharma a importare verso la Spagna la cannabis terapeutica a certificazione GMP dallo stabilimento portoghese di Tilray, sotto forma di materia prima. Worldpharma, a partire dalla cannabis di grado farmaceutico di Tilray, svilupperà prodotti medicali per gli studi clinici presso ospedali ispanici relativi a malattie come l'Alzheimer, il Parkinson e le infiammazioni cutanee.

Brendan Kennedy, Chief Executive Officer di Tilray, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di essere la prima società del settore a ricevere l'autorizzazione alla fornitura di cannabis terapeutica in Spagna. Mentre continuiamo a cooperare con gli enti normativi di tutto il mondo, siamo grati di questa collaborazione con l'AEMPS e con affermati leader del campo farmaceutico come Worldpharma Biotech per la distribuzione del nostro prodotto terapeutico".

Juan Jose Garcia Miquel, fondatore di Worldpharma Biotech, ha commentato: "Siamo davvero lieti di dare il via a un accordo di fornitura di biomassa di cannabis con Tilray, che rifornirà il nostro laboratorio di estrazione e purificazione con prodotti di qualità e a certificazione GMP conformi ai più rigorosi standard farmacologici spagnoli e della EU. Nostro obiettivo è collaborare con le aziende caratterizzate dagli standard farmaceutici di maggior qualità, per garantire a medici e pazienti una fiducia assoluta. Non è stato possibile ottenere questo livello di qualità da altre società spagnole del settore".

Sascha Mielcarek, direttore generale di Tilray per l'Europa, ha affermato: "Siamo davvero soddisfatti di questo partenariato con Worldpharma. Ancora una volta Tilray si conferma come attore chiave con una solida esperienza al servizio del benessere dei pazienti. In tutta la supply chain di Tilray vengono applicati gli standard medici più elevati, che forniscono un accesso sicuro e sostenibile alla cannabis di grado farmaceutico ai pazienti che ne necessitano, preparando la strada per gli standard di cura futuri basati sulla cannabis terapeutica".

Tilray vanta un'esperienza pionieristica come azienda impegnata nell'accesso di prodotti a base di cannabis terapeutica di grado farmaceutico a certificazione GMP ai pazienti di tutto il mondo che ne necessitano; è stata la prima a esportare con successo cannabis terapeutica dal Nordamerica e a importare nella UE prodotti a base di cannabis terapeutica nel 2016.

Il campus europeo di Tilray in Portogallo è un sito produttivo diversificato che include laboratori di ricerca e controllo qualità e siti di confezionamento e distribuzione per la cannabis terapeutica. Funge anche da centro di supporto per la ricerca clinica e per l'impegno verso lo sviluppo di prodotti Tilray in tutta Europa. Tilray ha sottoscritto accordi di vendita e distribuzione per la fornitura di cannabis terapeutica tramite importanti canali distributivi farmaceutici, in tutta la Germania e l'Unione europea, attraverso cui i pazienti potranno accedere alla cannabis terapeutica finita e certificata GMP di Tilray.

Tilray è un pioniere globale nella ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis e cannabinoidi che attualmente serve decine di migliaia di pazienti e consumatori in 17 paesi di cinque continenti.

Fondata a Valencia, in Spagna, nel 2014, Worldpharma Biotech è un'azienda specializzata negli ingredienti vegetali destinati al settore nutraceutico, cosmetico e farmaceutico. La società è situata all'interno del parco scientifico dell'Università di Valencia, un centro di spin-off e start-up dell'Università di Valencia. Scopo principale del laboratorio di estrazione e purificazione è produrre, a partire dalla cannabis, ingredienti farmaceutici attivi destinati all'industria europea farmaceutica e della dermocosmesi.

