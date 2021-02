Fibocom collaborates with Deutsche Telekom and Redtea Mobile to deliver a top-class commercial-ready nuSIM IoT Module - Fibocom MA510 module. (Graphic: Fibocom)

Fibocom collaborates with Deutsche Telekom and Redtea Mobile to deliver a top-class commercial-ready nuSIM IoT Module - Fibocom MA510 module. (Graphic: Fibocom)

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Fibocom (Stock Code: 300638), een toonaangevende wereldwijde leverancier van IoT (Internet of Things) draadloze oplossingen en draadloze communicatiemodules, kondigt aan dat het zal samenwerken met Deutsche Telekom, ‘s werelds toonaangevende geïntegreerde telecommunicatiebedrijf , en Redtea Mobile, een baanbrekende aanbieder van connectiviteitsoplossingen, om een commerciële nuSIM-module van topklasse te leveren. Fibocom MA510-GL is een wereldwijde LPWA multi-RAT module (GPRS / NB / LTE-M) die veel gebruikt wordt in slimme meters, slim parkeren, draagbare apparaten, asset tracking en smart city-toepassingen.

nuSIM is een geïntegreerde SIM-oplossing speciaal voor de IoT-markt, waardoor IoT-toepassingen het gebruik van fysieke SIM-kaarten kunnen elimineren. De nuSIM-functionaliteit is volledig geïntegreerd in de modulechips. Hierdoor biedt de module duidelijke ontwerpvoordelen met een minimale hardware- en softwarebasis en aanzienlijke ruimtebesparing op de printplaat. Deze voordelen zullen uiteindelijk tot uiting komen in een kleinere apparaatgrootte, lagere apparaatkosten en een lager energieverbruik. Door de SIM-functionaliteit te optimaliseren, laadinterfaces voor profielen te optimaliseren en de afhankelijkheid van SMS en zwaar eSIM-protocol weg te nemen, is het stroomverbruik van de nuSIM-module tot 90% lager dan bij de traditionele SIM-oplossing, waardoor het ideaal is voor mobiele IoT-apparaten die een langere levensduur van de batterij vereisen . Zonder te vertrouwen op fysieke SIM-kaartsleuven, biedt de nuSIM-oplossing ook voordelen in verbeterde gegevensbeveiliging en betere bescherming tegen stof, vocht, temperatuur en trillingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is