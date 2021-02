Air Liquide signe un contrat d’approvisionnement de long terme avec BASF pour son tout nouveau site de matériaux destinés aux batteries en Allemagne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et BASF ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d’oxygène et d’azote à l’un des plus grands et des plus innovants sites européens de BASF, situé à Schwarzheide en Allemagne. Air Liquide investira environ 40 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) de dernière génération sur ce site phare dédié à la production de matériaux pour des batteries destinées à la mobilité.

Présent sur le site de Schwarzheide depuis 1995, Air Liquide y opère déjà une unité de production d’azote. La nouvelle unité de séparation des gaz de l’air (ASU) du Groupe respectera les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité énergétique et de fiabilité. Elle devrait être opérationnelle en 2023 et produira également pour les activités Industriel Marchand des gaz sous forme liquide. La nouvelle usine de batteries de BASF produira des composants pour équiper 400 000 véhicules électriques par an, dans le cadre d’une production de produits durables en combinant énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire.

Cette nouvelle unité dans l’Est de l’Allemagne viendra rejoindre les 23 existantes dans ce pays permettant ainsi au Groupe d’accroître la fiabilité de l’approvisionnement en gaz de l’air pour ses clients en Allemagne comme en Pologne. Bénéficier de deux sources de production dans cette région ainsi que de 6 en Pologne permettra également à Air Liquide d’optimiser les parcours de sa flotte de camions de livraison de gaz en vrac et de réduire le nombre de kilomètres parcourus par tonne de gaz livrée, en ligne avec ses Objectifs climat.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant les activités en Europe, a déclaré: « Nous sommes heureux de renforcer notre relation de long terme avec BASF pour contribuer au développement de cette usine de dernière génération dédiée à la production de matériaux pour les batteries, sur leur site emblématique de Schwarzheide. Air Liquide accompagne des clients à la pointe de leur industrie avec savoir-faire technologique et solutions innovantes. Cet investissement contribuera également à la croissance dynamique de notre activité Industriel Marchand en Allemagne et en Pologne. »

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2019, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 629 millions d’euros.

Air Liquide emploie plus de 4 000 personnes et sert environ 100 000 clients dans les principales régions industrielles de l’Allemagne. Le Groupe y fournit des industries comme l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire, la chimie, l’électronique, les secteurs de l’énergie, ainsi que ceux de la santé, et y est particulièrement actif dans le déploiement de projets hydrogène énergie.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

