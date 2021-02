HCL assina contrato de serviços de local de trabalho digital de 5 anos com a Airbus

NOIDA, Índia--(BUSINESS WIRE)--A HCL Technologies (HCL), uma empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje que assinou um Contrato de serviços de local de trabalho digital de cinco anos com a Airbus. A HCL estabelecerá um local de trabalho digital modernizado para aprimorar a experiência do usuário e a qualidade do serviço para a maioria dos funcionários da Airbus em todo o mundo. A HCL foi selecionada como parceira preferencial da Airbus, pois foi capaz de oferecer a mais ampla combinação de funcionalidade padrão e recursos de inovação para gerar maior eficiência e melhor tempo para o mercado. O Fluid Workplace Model da HCL permitirá que a Airbus implemente as tecnologias digitais mais recentes e simplificará rapidamente os processos de TI existentes da Airbus e a otimização dos custos de entrega, usando serviços de gerenciamento ponta a ponta exclusivos para cobrir o cenário de informação e tecnologia operacional.

“Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Airbus como um parceiro estratégico chave em sua jornada de transformação digital do local de trabalho. A combinação da experiência de transformação em escala da HCL e recursos de gerenciamento do cenário de TI e OT permitirá que a Airbus permaneça na vanguarda da inovação e forneça experiências de usuário de ponta”, disse Sandeep Saxena, vice-presidente executivo (UK&I, França e Benelux), HCL Technologies.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) capacita empresas globais com tecnologia para a próxima década, já na atualidade. A estratégia Mode 1-2-3 da HCL, baseada em sua profunda experiência no setor, centralidade no cliente e cultura empresarial do Ideapreneurship™, permite que as empresas se transformem em empresas da próxima geração.

A HCL oferece seus serviços e produtos por meio de três unidades de negócios: Serviços de TI e negócios (IT and Business Services, ITBS), Serviços de engenharia e P&D (Engineering and R&D Services, ERS) e Produtos e plataformas (Products & Platforms, P&P). A unidade ITBS permite que empresas globais transformem seus negócios através de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e soluções de próxima geração de transformação digital. A unidade ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e engenharia de plataformas. A unidade P&P fornece produtos de software modernizados a clientes globais por sua tecnologia e requisitos específicos do setor. Por meio de seus laboratórios de coinovação de ponta, recursos de entrega global e ampla rede global, a HCL fornece serviços holísticos em várias verticais do setor, categorizados como serviços financeiros, manufatura, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo (Consumer Product Goods, CPG), ciências da vida e saúde, e serviços públicos.

Como uma empresa líder global em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. Para os 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2020, a HCL teve uma receita consolidada de US$ 10,02 bilhões. Seus 159.682 Ideapreneurs operam em 50 países.

Para saber mais, acesse www.hcltech.com.

