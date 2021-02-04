Morrow Sodali收購Nestor Advisors，合力提供企業治理服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的策略性建議和股東服務提供者Morrow Sodali欣然宣佈收購Nestor Advisors，後者是專精於企業治理和組織設計的顧問公司，總部位於倫敦。

Morrow Sodali與Nestor Advisors合併將為公司的全球客戶群提供全方位的諮詢服務，涉及企業治理、ESG（環境、社會和治理）、永續性和利害關係者參與。雙方在經營過程中將繼續使用其各自的名稱，而Nestor Advisors如今將以Morrow Sodali旗下公司為其品牌。

Morrow Sodali執行長Alvise Recchi表示：「我們十分高興能有機會與Nestor Advisors一起擴張我們的業務。將這支經驗豐富的團隊引進Morrow Sodali，將使我們能夠為各大公司及其董事會和發展金融機構提供全方位服務組合，以因應當今全球金融市場的複雜需求。」

執行委員會顧問Giulio Pediconi補充道：「這項業務合併符合Morrow Sodali成為投資人事務領域全球標竿顧問公司的策略性目標。經由整合內部治理與外部投資人觀點，我們將為客戶提供更多的洞察、建議和工具，從而強化其治理實務，設定決策重點，並有效地因應和管理投資人期許。」

Nestor Advisors由Stilpon Nestor成立於2003年，擁有廣泛的企業治理客戶和關係網絡，遍佈歐洲、中東、非洲以及拉美和亞洲。該公司與各大企業、金融機構、非營利性組織的董事會和高層管理團隊以及決策者合作，以改善其決策制訂、組織架構、控制和激勵措施。

Nestor Advisors創辦人兼董事總經理Stilpon Nestor還表示：「在改善企業治理領域工作了18年之後，我非常高興也十分興奮能夠參與專門致力於治理整合的首項全球性行動，它橫跨企業的各個領域，從股東/利害關係者關係到董事會效率以及控制環境卓越性等。公司獨特的業務範圍非常有助於ESG在全球一流組織中的主流化。」收購完成之後，Stilpon將擔任Nestor Advisors執行董事長，同時還將負責Morrow Sodali在歐洲、中東、非洲和拉美的業務。David Risser將繼續擔任Nestor Advisors的董事總經理。

關於MORROW SODALI

Morrow Sodali是為全球企業客戶提供策略性建議和股東服務的一流提供商。該公司為公司董事會及高階主管提供與公司治理、股東和債券持有人溝通與參與、資本市場情報、委託書徵集、股東積極主義和購併相關的策略性建議和服務。

透過位於紐約和倫敦的總部以及在主要資本市場的辦事處及合作夥伴，Morrow Sodali為40個國家的700多家企業客戶提供服務，包括眾多全世界最大的跨國公司。除了上市和私人公司之外，其客戶還包括共同基金、交易所交易基金、股票交易所和會員制協會。

如欲瞭解有關Morrow Sodali的進一步資訊，請造訪www.morrowsodali.com。

關於 NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors是總部位於倫敦的顧問公司，專精於企業治理和組織設計。自2003年以來，公司致力於與金融機構、公司和非營利性組織的董事會和高階管理層合作，以改善決策制訂、組織架構、控制和激勵措施。

Nestor Advisors的服務橫跨廣泛的領域：從全面評估以對公司治理制度進行重大的再設計，到董事會評估、集團治理、培訓或在企業治理架構細微之處進行協助，例如董事委員會、風險管理以及特定政策和控制措施的制定。無論在哪個領域，公司的服務始終都會依照客戶的需求量身打造。

如欲瞭解有關Nestor Advisors的進一步資訊，請造訪www.nestoradvisors.com。

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