Morrow Sodali收购Nestor Advisors，合力提供企业治理服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的策略顾问和股东服务提供商Morrow Sodali欣然宣布收购Nestor Advisors，后者是一家专业从事企业治理和机构设计咨询的公司，总部位于伦敦。

Morrow Sodali与Nestor Advisors的联姻将为公司的全球客户群提供全方位的咨询服务，涉及企业治理、ESG（环境、社会和治理）、可持续性和利益相关者参与。双方在经营过程中将继续使用其各自的品牌，而Nestor Advisors如今将以Morrow Sodali旗下公司为其品牌。

Morrow Sodali首席执行官Alvise Recchi表示：“我们十分高兴能有机会与Nestor Advisors一道扩张我们的业务。将这支经验丰富的团队引入Morrow Sodali，将让我们能够为各大公司及其董事会和发展金融机构提供全服务套件，以满足当今全球金融市场的复杂需求。”

执行委员会顾问Giulio Pediconi补充道：“这项业务合并符合Morrow Sodali成为投资者事务领域全球标杆咨询公司的战略目标。通过整合内部治理与外部投资者观点，我们将为客户提供更多的洞见、建议和工具，从而加强其治理实践，确定决策重点，并有效地应对和管理投资者期许。”

Nestor Advisors由Stilpon Nestor成立于2003年，拥有遍布欧洲、中东、非洲以及拉美和亚洲的广泛的企业治理客户和关系网络。公司与各大公司、金融机构、非营利性组织的董事会和高级管理团队以及决策者合作，以改善其决策、组织架构、控制和激励措施。

Nestor Advisors创始人兼董事总经理Stilpon Nestor还表示：“在企业治理改善领域工作了18年之后，我非常高兴也十分兴奋能够参与治理整合领域首个全球性的专项举措，它横跨企业的各个领域，从股东/利益相关方关系到董事会效率以及控制环境卓越性等。公司独特的业务范围非常有助于ESG在全球领先组织中的主流化。”收购完成之后，Stilpon将担任Nestor Advisors执行董事长，同时还将负责Morrow Sodali欧洲、中东、非洲和拉美的业务。David Risser将继续担任Nestor Advisors的董事总经理。

关于MORROW SODALI

Morrow Sodali是向全球公司客户提供战略建议和股东服务的领先提供商。该公司为公司董事会及其高管提供与公司治理、股东和债券持有人沟通与参与、资本市场情报、委托书征集、股东积极主义和并购相关的战略建议和服务。

通过位于纽约和伦敦的总部以及在主要资本市场的办事处及合作伙伴，Morrow Sodali为40个国家的700多家企业客户提供服务，包括众多世界最大的跨国公司。除了上市和私营公司之外，其客户还包括互惠基金、交易所交易基金、股票交易所和会员制协会。

如需了解有关Morrow Sodali的进一步信息，请访问www.morrowsodali.com。

关于 NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors是一家总部位于伦敦的咨询公司，专业从事企业治理和组织机构设计。自2003年以来，公司致力于与金融机构、公司和非营利性组织的董事会和高级管理层合作，以改善决策、组织架构、控制和激励措施。

Nestor Advisors的服务横跨广泛的领域：从全面评估以对公司治理系统进行重大的再设计，到董事会评估、集团治理、培训或在企业治理框架细微之处进行协助，例如董事委员会、风险管理以及特定政策和控制措施的制定。无论在哪个领域，公司的服务始终都会依照客户的需求量身打造。

如需了解有关Nestor Advisors的进一步信息，请访问www.nestoradvisors.com。

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