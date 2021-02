Fibocom fornecerá módulo nuSIM IoT de primeira classe pronto para uso comercial

Fibocom collaborates with Deutsche Telekom and Redtea Mobile to deliver a top-class commercial-ready nuSIM IoT Module - Fibocom MA510 module. (Graphic: Fibocom)

SHENZHEN (China)--(BUSINESS WIRE)--A Fibocom (código da ação: 300638), uma fornecedora líder mundial em soluções sem fio de Internet das Coisas (IoT) e módulos de comunicação sem fio, anunciou que vai colaborar com a Deutsche Telekom, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e a Redtea Mobile, uma fornecedora pioneira de soluções de conectividade, para oferecer um módulo nuSIM IoT de primeira classe pronto para uso comercial. O Fibocom MA510-GL é um módulo global LPWA multi-RAT (GPRS/NB/LTE-M) amplamente utilizado em medidores inteligentes, estacionamentos inteligentes, dispositivos vestíveis, rastreamento de ativos e aplicativos de cidades inteligentes.

O nuSIM é uma solução SIM integrada específica para o mercado da IoT, permitindo que os aplicativos da IoT eliminem o uso de cartões SIM físicos. A funcionalidade nuSIM está totalmente integrada aos chips do módulo. Isso permite que o módulo ofereça vantagens claras de design em um espaço mínimo de hardware e software e significativa economia de espaço na placa de circuito impresso. Essas vantagens acabarão se refletindo em um dispositivo menor, com um custo reduzido e menos consumo de energia. Ao otimizar a funcionalidade do SIM e as interfaces de carregamento de perfil e remover a dependência de SMS e protocolo eSIM pesado, o consumo de energia do módulo nuSIM é até 90% menor do que a solução SIM tradicional, tornando-o ideal para dispositivos móveis IoT que exigem maior vida útil da bateria. Sem depender de slots para cartões SIM físicos, a solução nuSIM também abordará os benefícios de uma maior segurança dos dados e melhor proteção contra poeira, umidade, temperatura e vibrações.

“A Fibocom está feliz por ser a pioneira no lançamento comercial do módulo nuSIM. A tecnologia nuSIM será uma solução ideal para a implementação em massa de dispositivos móveis IoT. Por meio da grande simplicidade, desempenho de custo excepcional e consumo de energia ultrabaixo do módulo nuSIM MA510, a Fibocom será capaz de oferecer vantagens competitivas aos clientes em diversos setores verticais, permitindo-lhes fornecer soluções de IoT para o mercado com o menor investimento de capital e tempo”, disse Lars Thyroff, diretor administrativo da Fibocom na EMEA.

“É um orgulho ver a nossa iniciativa nuSIM crescendo com os módulos de IoT da Fibocom”, acrescentou Stefan Kaliner, chefe de Desenvolvimento de UICC da Deutsche Telekom. “Definimos um SIM integrado, simples e seguro, para atender a uma necessidade óbvia do mercado. Com a Fibocom a bordo, podemos cobrir outra grande fatia do mercado de IoT, levando a simplicidade onde faz sentido.”

“É uma grande honra trabalhar com os pioneiros da indústria, incluindo a Deutsche Telekom e a Fibocom, para demonstrar nosso valor no ecossistema compartilhado, fornecendo em conjunto um meio comercial para a inovação SIM que visa simplificar a implementação e otimizar a conectividade celular no espaço da IoT a nível mundial”, afirmou Xiaodong Guo, vice-presidente de Projetos e Parcerias Estratégicas da Redtea Mobile. “O novo módulo nuSIM será um produto de consumo ultrabaixo de energia que pode trazer benefícios claros de custos mais baixos, maior eficiência no envio de SIM, gestão simplificada do ciclo de vida do SIM e simplicidade geral do design para nosso cliente.

