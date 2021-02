NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een vijfjarige overeenkomst voor digitale werkplekdiensten heeft ondertekend met Airbus. HCL zal een gemoderniseerde digitale werkplek opzetten om de gebruikerservaring en servicekwaliteit voor de meeste Airbus-medewerkers wereldwijd te verbeteren. HCL werd geselecteerd als de voorkeurspartner van Airbus omdat het de breedste combinatie van standaardfunctionaliteit en innovatiemogelijkheden kon bieden om meer efficiëntie en een snellere time-to-market te genereren. Het Fluid Workplace Model van HCL stelt Airbus in staat om de nieuwste digitale technologieën in te zetten en zal de bestaande IT-processen van Airbus en de optimalisatie van de bezorgkosten snel vereenvoudigen, met behulp van unieke end-to-end-beheerservices voor het informatie- en operationele technologielandschap.

“We zijn verheugd om met Airbus samen te werken als een belangrijke strategische partner bij het transformeren van de digitale werkplek. De combinatie van HCL’s transformationele expertise en managementcapaciteiten van IT- en OT-landschap zal Airbus in staat stellen om voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie en toonaangevende gebruikerservaringen te bieden”, aldus Sandeep Saxena, Executive Vice President (UK&I, France & Benelux), HCL Technologies.

