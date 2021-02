NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), azienda globale leader in campo tecnologico, ha annunciato oggi la firma di un accordo quinquennale con Airbus per la fornitura di servizi per ambienti di lavoro digitali. HCL creerà un ambiente di lavoro digitale modernizzato per migliorare l’esperienza dell’utente e la qualità del servizio per la maggior parte dei dipendenti di Airbus a livello globale. HCL è stata selezionata come partner di riferimento di Airbus perché in grado di offrire la più ampia combinazione di funzionalità standard e capacità di innovazione per generare una maggiore efficienza e tempi di commercializzazione migliori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.