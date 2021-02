ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, de wereldleider in klinische genomics-kennis, kondigde vandaag een partnerschap aan met de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) om de impact van uitgebreide genomische profilering (CGP) op de klinische resultaten van kanker in een laat stadium te bestuderen patiënten. Als onderdeel van de studie zullen negen sites in heel België de PierianDx-oplossing voor interpretatie en rapportage, Clinical Genomics Workspace ™ (CGW), gebruiken om de beste therapeutische opties voor behandeling te helpen bepalen.

De huidige benaderingen van het testen van precisiegeneesmiddelen houden vaak in dat tests worden uitbesteed aan grote internationale organisaties of dat ze worden uitgevoerd door onafhankelijke regionale laboratoria, die geen van beide resulteren in gestandaardiseerde klinische zorgsystemen of verbeterde collectieve kennis. Als antwoord op deze uitdagingen heeft de BSMO de BALLETT-studie (Belgian Approach for Local Laboratory Extensive Tumor Testing) opgezet om de impact van CGP te evalueren.

