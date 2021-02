ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, leader globale nella conoscenza della genomica clinica, ha annunciato oggi una collaborazione con la Società belga di oncologia medica (Belgian Society of Medical Oncology, BSMO) per studiare l’impatto della profilazione genomica completa (comprehensive genomic profiling, CGP) sugli esiti clinici dei pazienti affetti da tumore in fase avanzata. Nell’ambito dello studio, nove siti in tutto il Belgio utilizzeranno Clinical Genomics Workspace™ (CGW), la soluzione per l’interpretazione clinica e la generazione di rapporti di PierianDx, con l’obiettivo di determinare le migliori opzioni terapeutiche per il trattamento.

Gli attuali approcci ai test di medicina di precisione spesso prevedono l’outsourcing dei test a grandi organismi internazionali oppure la loro gestione a laboratori regionali indipendenti; tuttavia, nessuno di questi metodi si traduce in sistemi di cura clinica standardizzati o in una migliore conoscenza collettiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.