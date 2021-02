Covestro choisit LabTwin pour lancer sa stratégie mains-libres de collecte de données et de numérisation

Covestro and LabTwin to collaborate on the Lab of the Future (Graphic: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--LabTwin GmbH, la société conceptrice du premier assistant de laboratoire au monde numérisé et basé sur la voix et l’IA, a annoncé aujourd’hui son accord officiel de collaboration avec Covestro AG. Leader mondial de la fabrication de polymères de haute technologie, Covestro déploie actuellement un programme de numérisation stratégique tout en poursuivant la numérisation de ses domaines clés. Dans ce contexte, Covestro a fait l’acquisition de l’assistant de laboratoire numérique LabTwin pour rendre mobiles, intelligents, et mains-libres la collecte et l’accès à ses données de laboratoire et ainsi accroître l’efficacité de sa R&D.

«Notre objectif est d’appliquer à nos activités toutes les possibilités offertes par la numérisation. Ainsi, avec LabTwin nous avons trouvé une solution pour améliorer la qualité des données au point d’expérimentation, a déclaré Torsten Heinemann, Responsable R&D numériques chez Covestro. Nos scientifiques peuvent désormais collecter plus rapidement davantage de données pour optimiser les processus.»

L’assistant de laboratoire numérique LabTwin collecte automatiquement les données des instruments de laboratoire connectés et permet aux scientifiques d’enregistrer des mémos vocaux depuis n’importe quel point du laboratoire. LabTwin parle également aux scientifiques via des protocoles et enregistre tout écart ou résultat non conforme aux spécifications. L’assistant numérique sera intégré à la stratégie de numérisation générale de Covestro.

«Nous constatons avec une grande satisfaction que notre LabTwin a déjà une incidence considérable sur les processus de R&D de Covestro et nous sommes impatients de continuer à favoriser la transformation numérique de la Société», a déclaré Magdalena Paluch, directrice générale de LabTwin GmbH.

À propos de Covestro

Covestro compte parmi les plus importants fabricants de polymères au monde. Ses domaines d’activité concernent principalement la fabrication de matériaux polymères de haute technologie et le développement de solutions innovantes liées à de nombreux produits couramment utilisés dans la vie quotidienne. Covestro travaille surtout pour les secteurs de l’automobile, de la construction, du meuble et de la transformation du bois, ainsi que de l’électricité et de l’électronique, mais sert également des secteurs comme les sports et les loisirs, les cosmétiques, la santé et l’industrie chimique.

www.covestro.com

À propos de LabTwin GmbH

LabTwin GmbH crée la prochaine génération d’outils de laboratoire numériques pour les laboratoires intelligents, notamment LabTwin, le premier assistant de laboratoire à commande vocale au monde. LabTwin permet aux scientifiques de collecter des données, d’accéder à des informations, de gérer des expériences et de rationaliser la documentation, simplement en parlant. Grâce à la reconnaissance vocale et à la technologie de l’apprentissage automatique, l’assistant intelligent LabTwin simplifie la capture de données, organise les informations précieuses et propose des suggestions en temps réel aux scientifiques afin qu’ils puissent prendre des décisions plus éclairées basées sur des données. LabTwin GmbH est soutenu par BCG Digital Ventures et Sartorius. Son assistant à commande vocale est utilisé dans l’industrie chimique et par 7 des 20 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux.

https://www.labtwin.com/

Pour en savoir plus sur LabTwin, demandez une démonstration à l’adresse Labtwin.com/enterprise ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.