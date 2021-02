Covestro and LabTwin to collaborate on the Lab of the Future (Graphic: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--LabTwin GmbH, een bedrijf dat ‘s werelds eerste spraak- en AI-aangedreven digitale laboratoriumassistent ontwikkelt, heeft vandaag een officiële samenwerking aangekondigd met Covestro AG. Covestro, een wereldleidende hightech-polymeerfabrikant, voert een strategisch digitaliseringsprogramma uit en blijft kerngebieden digitaliseren. In deze context heeft Covestro de digitale laboratoriumassistent van LabTwin gekocht om de R&D-efficiëntie te verhogen met mobiele, slimme, handsfree gegevensverzameling en toegang op de bank.

“Ons doel is om het volledige potentieel van digitalisering voor onze branche te benutten. Met LabTwin hebben we dus een oplossing gevonden om de datakwaliteit op het punt van experimenteren te verbeteren “, aldus Torsten Heinemann, hoofd Digital Research & Development bij Covestro,” Onze wetenschappers kunnen nu sneller meer data verzamelen om processen te optimaliseren.”

De digitale laboratoriumassistent van LabTwin verzamelt automatisch gegevens van aangesloten laboratoriuminstrumenten en stelt wetenschappers in staat om overal in het laboratorium gesproken notities op te nemen. LabTwin praat ook met wetenschappers over protocollen en registreert eventuele afwijkingen of resultaten die buiten de specificatie vallen. De digitale assistent zal deel uitmaken van Covestro’s bredere digitaliseringsstrategie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.