Fibocom collaborates with Deutsche Telekom and Redtea Mobile to deliver a top-class commercial-ready nuSIM IoT Module - Fibocom MA510 module. (Graphic: Fibocom)

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Fibocom (codice azionario: 300638), leader mondiale nei moduli di comunicazione wireless e nelle soluzioni wireless per l'Internet delle cose (IoT), annuncia la prossima collaborazione con Deutsche Telekom, leader globale nelle telecomunicazioni integrate, e con Redtea Mobile, società pionieristica specializzata nelle soluzioni per la connettività. Obiettivo del partenariato è la fornitura di nuSIM di alta gamma già pronte per la commercializzazione. Fibocom MA510-GL è un modulo LPWA multi-RAT (GPRS/NB/LTE-M) globale ampiamente utilizzato nelle applicazioni per contatori intelligenti, packaging smart, dispositivi indossabili, tracciabilità degli asset e città intelligenti.

La nuSIM è una soluzione SIM integrata rivolta al segmento IoT che permette alle applicazioni dell'Internet delle cose di eliminare il ricorso alle SIM fisiche.

