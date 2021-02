Total rejoint le ‘Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping’

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) rejoint aujourd'hui le ‘Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping’ en tant que partenaire stratégique et accélère ainsi son programme de R&D dans les solutions neutres en carbone pour le transport maritime, en ligne avec son engagement à travailler avec ses principaux clients pour atteindre la neutralité carbone (Net Zero).

Basé à Copenhague, ce centre de Recherche et Développement est une initiative privée, lancée avec le soutien de la fondation A.P. Møller, pour promouvoir et contribuer à la décarbonisation de l'industrie maritime.

Ce partenariat va permettre à Total de s'associer aux principaux acteurs du secteur maritime pour développer de nouveaux carburants alternatifs bas carbone ainsi que des solutions de neutralité en carbone. En tant que membre de son Conseil Consultatif, Total proposera des orientations stratégiques et des conseils techniques au Centre pour le développement de ses activités.

« Ce partenariat avec le Centre Mærsk Mc-Kinney Møller est parfaitement en phase avec notre programme de R&D sur les carburants marins visant à la neutralité carbone. En rassemblant des acteurs de toute la chaîne, ce centre accélérera le développement de solutions durables pour le transport maritime. Total contribuera activement aux projets en mettant à disposition des experts techniques et en partageant son savoir-faire. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration. » souligne Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D de Total.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle coopération, en ligne avec notre ambition climat d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En tant que Groupe multi-énergies, nous travaillons activement à l'amélioration de l'empreinte environnementale de nos clients dans l'industrie maritime et réaffirmons aujourd'hui notre soutien à ce secteur clé. Le Centre ouvrira la voie à un transport maritime plus écologique, au bénéfice de l'ensemble du secteur ainsi que de nos propres activités d'affrètement. » déclare Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total Trading & Shipping.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Total en tant que partenaire stratégique au sein de notre Centre. La décarbonisation du transport maritime ne peut être réalisée que grâce à une collaboration globale, réunissant secteur maritime et monde de l’énergie. Total partage notre vision d'une industrie maritime zéro carbone, ainsi que notre constat du vaste effort à accomplir pour y parvenir. En rejoignant le Centre, ils apportent une expérience et des connaissances essentielles pour contribuer à l’établissement de projets et d’activités qui accélèrerons le développement des solutions de demain. » déclare Bo Cerup-Simonsen, CEO du Mærsk Mc-Kinney Møller Center.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos du Centre Mærsk Mc-Kinney Møller for Zero Carbon Shipping

Le Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping est un centre de recherche et de développement indépendant à but non lucratif qui travaille dans les secteurs de l'énergie et du transport maritime avec l'industrie, les universités et les autorités. Avec ses partenaires, le centre donne une vue d'ensemble des voies de décarbonisation viables, facilite le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies énergétiques, renforce la confiance dans les nouveaux concepts et leurs chaînes d'approvisionnement, et accélère la transition en définissant et en faisant mûrir des voies stratégiques viables vers le changement systémique requis. Le centre est situé à Copenhague mais travaille avec des partenaires dans le monde entier.

Le Centre a été fondé en 2020 par l'American Bureau of Shipping, A.P. Møller - Mærsk, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Line et Siemens Energy et a pu voir le jour grâce à un don de 400 millions de couronnes danoises de la Fondation A.P. Møller.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.zerocarbonshipping.com

