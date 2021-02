LONDEN & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Bboxx, een nutsbedrijf van de volgende generatie, werkt samen met Trafigura, een van ‘s werelds toonaangevende onafhankelijke handelsbedrijven in grondstoffen, om sneller vooruitgang te boeken bij het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 van de Verenigde Naties (UN SDG 7) – schone energie voor iedereen – in Afrika.

Bboxx produceert, distribueert en financiert gedecentraliseerde systemen op zonne-energie in ontwikkelingslanden, actief in Afrika en Azië, en in de tien jaar sinds de oprichting van Bboxx heeft het een positieve impact gehad op meer dan een miljoen mensen door middel van schone energie. Trafigura’s minderheidsaandeleninvestering komt op het moment dat Bboxx aan de volgende groeifase begint en zijn verplichtingen op het gebied van schoon koken versnelt – een belangrijk onderdeel van het aanpakken van energiearmoede en het voldoen aan UN SDG 7.

Het nalaten van de crisis rond schoon koken kost de wereld meer dan $ 2,4 biljoen per jaar*. Het gebruik van houtskool en hout leidt tot een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen en zwart roet, evenals tot ontbossing. Het ontbreken van moderne kookoplossingen heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid en gendergelijkheid, en resulteert in gemiste economische kansen. Toegang tot moderne schone kookdiensten met behulp van Liquefied Petroleum Gas (LPG) is aanzienlijk schoner en een essentiële stap in de energietransitie naar koolstofarme en koolstofvrije bronnen.

