Faurecia und Immersion kooperieren bei haptischen Automotive-Technologien

Haptic technology is used to add touch feedback to automotive HMIs

NANTERRE, Frankreich und SAN FRANCISCO, USA--(BUSINESS WIRE)--Faurecia, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Automobiltechnologie, und Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), der führende Entwickler und Anbieter von Technologien für die Haptik, gaben heute eine mehrjährige Lizenzvereinbarung bekannt, die Faurecia Zugang zu den Haptik-Technologien und -Lösungen von Immersion bietet. Die Vereinbarung ermöglicht es Faurecia, fortschrittliche, interaktive haptische Benutzeroberflächen mit den neuesten Innovationen von Immersion zu entwickeln.

„Die Autos in naher Zukunft werden mit intelligenter Technologie gebaut, die intuitive, berührungsbasierte Interaktionen ermöglicht. Diese Vereinbarung mit Immersion erweitert unser Technologie-Ökosystem und zeigt unseren zukunftsgerichteten Ansatz, um die technologischen Bedürfnisse der Insassen in Bezug auf ein vernetztes und personalisiertes Erlebnis zu erfüllen“, erklärte Edouard Da Silva, Display Global Product Line Director bei Faurecia Clarion Electronics.

„Haptik bringt neue Möglichkeiten für MMS im Automotive-Bereich. Dadurch können taktile Oberflächen unmittelbar auf den Benutzer reagieren und OEMs erhalten neue Möglichkeiten, das Benutzererlebnis neu zu gestalten“, sagte Jared Smith, Interim CEO bei Immersion. „Wir freuen uns darauf, mit Faurecia zusammenzuarbeiten, um den traditionellen Ansatz für Automotive-MMS-Systeme zu überwinden und neue Wege zu erkunden, wie wir dem Fahrer helfen können, sicher mit dem Auto zu interagieren.“

Laut IHS Markit wird der Einsatz von Haptik weiter an Zugkraft gewinnen, und es wird erwartet, dass multimodale MMS-Systeme in den kommenden Jahren zum Fahrzeugstandard werden. Darüber hinaus werden kapazitive berührungsbasierte Systeme die primäre Displayschnittstelle werden, wobei bis 2026 95 % der Mittelkonsolen-Displays mit Touch-Technologie ausgestattet sein werden.*

Die MMS-Lösungen von Faurecia wurden mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bieten intuitive Technologien, die es den Insassen ermöglichen, per Berührung, Gesten oder Sprache zu interagieren, um Infotainment-, Sitz- oder Wärmekomfortoptionen zu steuern. Als Beispiel hat Faurecia eine skalierbare Multiview-Grafikschnittstelle für IVI, genannt Trenza, entwickelt. Um die Ablenkung des Fahrers zu verringern, setzt diese Technologie ein Prioritätsmanagement bei der Größenänderung von Fenstern ein. Außerdem können Benutzer ihre am häufigsten verwendeten Apps oder Dienste durch einfaches Drag-and-Drop in einer leicht zugänglichen Optionsreihe am oberen Rand des Bildschirms anordnen.

Immersions Haptik-Lösung für den Automotive-Bereich bietet Lieferanten der Automobilindustrie innovative Anwendungsfälle, Referenzdesigns für haptische Implementierungen sowie Software und Technologien, die den Einsatz von Haptik in fortschrittlichen MMS im Automotive-Bereich erleichtern. Immersion arbeitet kontinuierlich an Innovationen, bietet neue Technologien an und vergibt Lizenzen an Tier-One-Zulieferer und andere Komponentenlieferanten im Automobilmarkt.

Die Vereinbarung zwischen Immersion und Faurecia ist eine Lizenz für die patentierte Technologie von Immersion sowie für haptische Technologielösungen für Touchscreens und Bedienelemente im Automobilbereich.

*Quelle: IHS Markit – AutoTechInsight Webinar: The Future of User Interface and User Experience & SID Display Week Review; August 2020

Über Immersion

Die Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) ist der Innovationsführer im Bereich taktiler Rückmeldungstechnologie, die auch unter dem Begriff Haptik bekannt ist. Das Unternehmen erfindet, forciert und skaliert haptische Erfahrungen durch die Bereitstellung von Technologielösungen für die Bereiche Mobilfunk, Automotive, Gaming und Unterhaltungselektronik. Haptische Technologie schafft eindringliche und realistische Erlebnisse, die digitale Interaktionen verbessern, indem sie den Tastsinn der Benutzer ansprechen. Immersion hat seinen Hauptsitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien und unterhält Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.immersion.com.

Über Faurecia

Faurecia wurde 1997 gegründet und hat sich zu einem bedeutenden Akteur in der globalen Automobilindustrie entwickelt. Mit 248 Industriestandorten, 37 F&E-Zentren und 115.500 Mitarbeitern in 37 Ländern ist Faurecia weltweit führend in seinen vier Geschäftsbereichen: Seating (Sitze), Interiors (Innenausstattung), Clarion Electronics (Elektronik) und Clean Mobility (Umweltfreundliche Mobilität). Faurecia hat seine Technologiestrategie auf die Bereitstellung von Lösungen für das „Cockpit der Zukunft“ und die „nachhaltige Mobilität“ ausgerichtet. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 17,8 Mrd. €. Faurecia ist an der Pariser Börse Euronext notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.faurecia.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, welche Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sowie Annahmen, die, falls sie sich nicht bewahrheiten oder sich als falsch erweisen, dazu führen können, dass die Ergebnisse der Immersion Corporation und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften wesentlich von den hier ausgedrückten oder stillschweigenden, zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Alle Aussagen, außer denjenigen über historische Fakten, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Beispiele für hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über die zunehmende Bedeutung haptischer Technologien im Automotive-Markt, Aussagen über das Potenzial der zunehmenden Bedeutung haptischer Technologien zur Neuausrichtung des Automotive-Markts, Aussagen über die Rolle haptischer Technologien in Autos, die in Zukunft entwickelt werden könnten, und Aussagen über die zukünftigen technologischen Entwicklungen und die Outbound-Lizenzen von Immersion.

Die tatsächlichen Ergebnisse von Immersion können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft von Immersion zusammenhängen, wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem das Ausbleiben fortgesetzter Innovationen im Bereich der haptischen Technologie und sich ändernde Verbrauchervorlieben und -erwartungen in Bezug auf den Automobilmarkt.

Näheres zu solchen Faktoren und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Interessierte unter der Rubrik Risikofaktoren auf den Formularen 10-K und 10-Q der aktuellen Einreichungen von Immersion bei der US-Börsenaufsichtsbehörde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen Überzeugungen und Prognosen von Immersion zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Immersion übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von finanziellen, wirtschaftlichen oder anderen Entwicklungen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ergeben.

Immersion und das Immersion-Logo sind Marken der Immersion Corporation in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

(IMMR – C)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.