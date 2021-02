LONDRA e SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Bboxx, una utility di prossima generazione, ha stretto un accordo con Trafigura, una delle principali aziende indipendenti di contrattazione merci al mondo, per accelerare i progressi verso il conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDG 7, United Nations Sustainable Development Goal 7) – energia pulita per tutti – in Africa.

Bboxx produce, distribuisce e finanzia impianti fotovoltaici decentralizzati in vari paesi in via di sviluppo, operando in Africa e Asia, e nei dieci anni trascorsi dalla sua fondazione ha avuto un impatto su oltre un milione di persone assicurando energia pulita. L’investimento di capitale per una partecipazione di minoranza effettuato da Trafigura arriva nel momento in cui Bboxx intraprende la fase successiva di crescita e accelera i propri impegni a favore dell’iniziativa per l’uso da parte delle persone di fonti non inquinanti per la cottura degli alimenti (“clean cooking”) – un elemento chiave della lotta contro la scarsità di energia e per il conseguimento dell’UN SDG 7.

