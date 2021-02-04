殼牌、C3 AI、貝克休斯與微軟聯合推出「開放式人工智慧能源計畫」，協力打造推動能源產業轉型的AI解決方案生態系統

荷蘭海牙、加州雷德伍德、休士頓及華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--殼牌(Shell, NYSE:RDS)、C3 AI (NYSE:AI)、貝克休斯(Baker Hughes, NYSE:BKR)和微軟公司(Microsoft, NASDAQ:MSFT)今日聯合宣佈推出「開放式人工智慧能源計畫」(Open AI Energy Initiative™, OAI)。這是首創的人工智慧(AI)型開放生態系統解決方案，適用於能源和製程產業。OAI為能源營運商、服務提供者、設備提供商及獨立能源服務軟體供應商提供架構，以建構具備互通性的解決方案，包括由BHC3™ AI Suite 和Microsoft Azure支援的AI和物理基礎模型、監測、診斷、規定性行動和相關服務。

C3 AI執行長Thomas M. Siebel表示：「該計畫旨在凝聚全球領導者的力量，以加快能源產業的數位轉型，邁向安全、可靠的新能源，同時確保氣候安全。」

由殼牌和貝克休斯提供的首套OAI解決方案聚焦於可靠性，旨在改善能源資產和製程的正常執行時間和績效。這些可靠性解決方案將以現行BHC3 Reliability應用程式的擴充功能形式提供，BHC3 Reliability是AI型應用程式，為可靠性、製程和維修工程師提供AI支援的見解，以預測能源產業的製程和設備效能風險。OAI利用BHC3 AI Suite的功能，整合來自不同資料來源的企業級數據，同時充分利用微軟可擴充的企業級雲端基礎設施Azure，最終訓練出一套涵蓋全廠運作的AI可靠性模型。

OAI利用合作夥伴主導的特定領域解決方案來增強BHC3應用程式，這些解決方案可加速部署AI型可靠性解決方案，以釋出整個能源產業的重要經濟價值，同時促進更清潔、更安全、更有效率的能源生產。由殼牌和貝克休斯提供的初始OAI可靠性解決方案有助於BHC3 Reliability、OAI模組和現有產業解決方案之間的互通性，以因應此類應用程式的需求。目前可用的解決方案包括經過驗證和測試且具有預先訓練AI模型的特定設備及製程模組、已編碼的專業技能、低延遲資料連接器、熱力學和運轉參數庫、全域健康監測服務、深度診斷、故障預防建議和規定性行動等。

殼牌透過OAI提供以下可用模組：

殼牌控制閥預測性維護

殼牌旋轉設備預測性維護

殼牌海底電動沉水式泵浦預測性維護

貝克休斯將提供OAI與能源產業多種現有技術的互通性服務，包括：

iCenter——渦輪機械進階數位服務

Bently Nevada System 1狀態監測軟體

貝克休斯閥門生命週期管理

OAI能源計畫將在以下方面增強貝克休斯和C3 AI應用程式的效能，包括：

BHC3可靠性(BHC3 Reliability)

BHC3生產最佳化(BHC3 Production Optimization)

BHC3庫存最佳化(BHC3 Inventory Optimization)

C3 AI 客戶關係管理系統(C3 AI CRM)

殼牌科技長Yuri Sebregts表示：「數位科技和AI有助於改善我們當前的核心業務，並為未來的能源業務奠定基礎。在過去幾年裡，我們一直與C3 AI保持密切合作，不斷擴充AI型預測性維護解決方案，以降低成本並改善生產力、可靠性和資產績效。我們利用機器學習技術監控上下游製造業以及綜合天然氣資產的5,200多台設備。我們很高興能將這種能力推向市場，同時希望發展出開放的生態系統，使其他公司也能夠提供AI解決方案，以幫助改善整個產業的可靠性。」

貝克休斯區域、聯盟及企業銷售執行副總裁Uwem Ukpong表示：「推進能源發展需要運用新科技方法，發揮合作精神，利用開放的資料標準和尖端的AI能力。我們與C3 AI聯盟合作夥伴，以及業界領袖殼牌和微軟合作，OAI將協助解決非生產性停機這一長期存在的業界挑戰。新生態系統將利用我們現有BHC3產品組合的強大功能，並將推動能源產業的數位轉型向更深層次發展。」

微軟能源副總裁Darryl Willis表示：「微軟致力於能源產業的數位轉型工作，大力支持像開放式人工智慧能源計畫這樣的解決方案，努力為實現這些轉型目標貢獻力量。數位科技可為工廠可靠性和維修等關鍵產業領域提供助力，而微軟參與開放式人工智慧能源計畫，也將進一步推動向淨零排放未來的過渡。」

IDC能源與製造研究集團副總裁Kevin Prouty表示：「開放式人工智慧能源計畫提早清晰地反映出市場的未來發展方向。C3 AI、殼牌、貝克休斯和微軟公司這些業界領袖已經成立聯盟，OAI也已經為獨立承擔重任準備就緒，有望為能源產業建立起企業AI生態系統。」

如欲詳細瞭解開放式人工智慧能源計畫以及可靠性解決方案，請造訪：https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) 是首屈一指的企業人工智慧軟體供應商，致力於加速數位轉型。C3 AI提供一系列全面整合的產品：C3 AI® Suite是端到端平臺，用於開發、部署、運行大規模AI應用程式；C3 AI Applications是針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合；C3 AI CRM是針對特定產業的客戶關係管理應用套件，專為AI和機器學習而設計；以及C3 AI Ex Machina，此為無程式碼AI解決方案，應用資料科學解決日常業務問題。C3 AI系列產品的核心是模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發流程。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai

關於荷蘭皇家殼牌公司

荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell plc)在英格蘭和威爾斯註冊成立，總部位於海牙，並在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所上市。殼牌旗下公司在全球70多個國家和地區經營業務，業務範圍包括石油天然氣探勘和生產；生產和行銷液化天然氣和天然氣轉為液態燃料；製造、行銷和運輸石油產品和化學品以及再生能源專案。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.shell.com。

關於貝克休斯

貝克休斯(NYSE: BKR)是一家能源科技公司，為全球能源和工業客戶提供解決方案。公司擁有長達一個世紀的悠久歷史，在全球120多個國家經營業務，而我們的創新科技和服務正在推動能源產業前進——為人類和地球帶來更安全、更清潔、更有效率的能源。如欲瞭解更多資訊，請造訪：bakerhughes.com。

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