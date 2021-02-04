壳牌、C3 AI、贝克休斯与微软联合推出“开放式人工智能能源计划”，协力打造推动能源行业转型的AI解决方案生态系统

荷兰海牙、加州雷德伍德、休斯顿及华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--壳牌(Shell, NYSE:RDS)、C3 AI (NYSE:AI)、贝克休斯(Baker Hughes, NYSE:BKR)和微软公司(Microsoft, NASDAQ:MSFT)今日联合宣布推出“开放式人工智能能源计划”(Open AI Energy Initiative™, OAI)。这是首个基于人工智能(AI)的开放生态系统解决方案，适用于能源和能源加工行业。OAI为能源运营商、服务提供商、设备提供商及独立能源服务软件供应商提供框架，以构建具备互操作性的解决方案，包括由BHC3™ AI Suite 和Microsoft Azure支持的基于AI和物理学的模型、监测、诊断、规定操作和相关服务。

C3 AI首席执行官Thomas M. Siebel表示：“该计划旨在凝聚全球领导者的力量，以加快能源行业数字化转型，迈向安全、可靠的新能源，同时确保气候安全。”

由壳牌和贝克休斯提供的首套OAI解决方案侧重于可靠性，旨在改善能源资产和加工过程的正常运行时间和绩效。这些可靠性解决方案将以当前BHC3 Reliability应用程序的扩展模块形式提供，BHC3 Reliability是一款基于AI的应用程序，为可靠性、工艺和维护工程师提供AI支持的见解，以预测能源行业加工风险和设备性能风险。OAI利用BHC3 AI Suite的功能，整合来自不同数据源的企业级数据，同时充分利用微软可扩展的企业级云基础设施Azure，最终训练出一套覆盖全厂运营的AI可靠性模型。

OAI通过合作伙伴主导的特定领域解决方案来增强BHC3应用程序，这些解决方案可加速部署基于AI的可靠性解决方案，发挥整个能源行业重要的经济价值，同时促进更清洁、更安全、更高效的能源生产。由壳牌和贝克休斯提供的首个OAI可靠性解决方案可以实现BHC3 Reliability、OAI模块和现有行业解决方案之间的互操作性，以满足此类应用的需求。目前可用的解决方案包括经过验证和测试且具有预训练AI模型的特定设备及工艺模块、已编码的专业技能、低延迟数据连接器、热力学和操作参数库、全局健康监测服务、深度诊断、故障预防建议和规定操作等。

壳牌通过OAI提供以下可用模块：

壳牌控制阀预测性维护

壳牌旋转设备预测性维护

壳牌海底电动潜水泵预测性维护

贝克休斯将提供OAI与能源行业内多种现有技术的互操作性服务，包括：

iCenter——涡轮机械高级数字化服务

Bently Nevada System 1状态监测软件

贝克休斯阀门生命周期管理

OAI能源计划将在以下方面增强贝克休斯和C3 AI应用程序的性能，包括：

BHC3可靠性(BHC3 Reliability)

BHC3生产优化(BHC3 Production Optimization)

BHC3库存优化(BHC3 Inventory Optimization)

C3 AI 客户关系管理系统(C3 AI CRM)

壳牌首席技术官Yuri Sebregts表示：“数字化技术和AI有助于改善我们当前的核心业务，并为未来的能源业务奠定基础。在过去几年里，我们一直与C3 AI保持密切合作，不断扩展基于AI的预测性维护解决方案，以降低成本，提高生产力、可靠性和资产绩效。我们利用机器学习技术监控上下游制造业以及综合燃气资产的5,200多台设备。我们很高兴能将这种能力技术推向市场，同时希望打造一个开放的生态系统，使其他公司也能够提供AI解决方案，以帮助提升整个行业的可靠性。”

贝克休斯区域、联盟及企业销售执行副总裁Uwem Ukpong表示：“推进能源发展需要运用新技术方法，发挥协作精神，利用开放的数据标准和尖端的AI技术。我们与C3 AI联盟合作伙伴，以及行业巨头壳牌和微软合作，通过OAI解决非生产性停机这一长期存在的行业难题。新生态系统将利用我们现有BHC3产品组合的强大功能，并将推动能源行业数字化转型向更深层次发展。”

微软能源副总裁Darryl Willis表示：“微软致力于能源行业的数字化转型工作，大力支持像开放式人工智能能源计划这样的解决方案，努力为实现这些转型目标做出贡献。数字化技术在设备可靠性和维护等主要行业领域发挥着巨大作用，而微软参与到开放式人工智能能源计划，也将进一步推动未来净零排放目标的实现。”

IDC能源与制造研究集团副总裁Kevin Prouty表示：“开放式人工智能能源计划提前清晰地反映出市场的未来发展方向。C3 AI、壳牌、贝克休斯和微软公司这些行业巨头已经成立联盟，开放式人工智能也已经为独立承担重任准备就绪，有望为能源行业建起企业AI领域的生态系统。”

如需详细了解开放式人工智能能源计划以及可靠性解决方案，请访问：https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) 是行业领先的企业人工智能软件供应商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一系列全面整合的产品：C3 AI® Suite，一款端到端平台，用于开发、部署、运行大规模AI应用；C3 AI Applications，针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用组合；C3 AI CRM：针对特定行业的客户关系管理应用套件，基于AI和机器学习构建；以及C3 AI Ex Machina，一款无代码AI解决方案，利用数据科学解决日常业务问题。C3 AI系列产品的核心是模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用开发流程。如需了解更多信息，请访问：www.c3.ai

关于荷兰皇家壳牌公司

荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell plc)在英格兰和威尔士注册成立，总部位于海牙，并在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所上市。壳牌旗下公司在全球70多个国家和地区开展业务，业务范围包括石油天然气勘探和生产；生产和销售液化天然气和天然气专为液态燃料；制造、销售和运输石油产品和化学品以及可再生能源项目。如需了解更多信息，请访问：www.shell.com。

关于贝克休斯

贝克休斯(NYSE: BKR)是一家能源科技公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。公司拥有长达一个世纪的悠久历史，在全球120多个国家开展业务，而我们的创新技术和服务正在推动能源行业向前发展——为人类和地球带来更安全、更清洁、更高效的能源。如需了解更多信息，请访问：bakerhughes.com。

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