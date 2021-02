Epredia setzt Veeva MedTech-Lösungen zur Vereinheitlichung der Änderungskontrolle in den Bereichen Qualität und Regulierung ein

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Epredia, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Präzisionsdiagnostik für Krebs und Gewebe, die Anwendungen Veeva Vault Quality und Veeva Vault RIM einsetzt, um die Änderungskontrolle zwischen Qualitätsmanagement und regulatorischen Vorgängen zu automatisieren. Die Veeva MedTech-Lösungen führen Qualitäts- und regulatorische Informationen auf einer Plattform zusammen und sorgen so für eine bessere Prozesstransparenz und die Einhaltung der sich ändernden Vorschriften. So kann Epredia die Änderungskontrolle vereinheitlichen, um die Zusammenarbeit zu stärken und den Produktlebenszyklus zu beschleunigen.

„Die Veeva MedTech-Lösungen harmonisieren unsere globalen Prozesse für Qualitätssicherung und regulatorische Angelegenheiten mithilfe einer einzigen Quelle für Inhalte und Daten“, sagt Mark Ramser, Senior Director für globale Qualität bei Epredia. „Durch die vollständige Transparenz in unseren Änderungsmanagementprozessen können wir fundiertere Entscheidungen treffen und Produkte viel schneller auf den Markt bringen.“

Vault Quality und Vault RIM vernetzen nahtlos die Änderungskontrollprozesse, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und das Fehlerrisiko zu minimieren. Änderungen an zugelassenen Produkten sowie bei Herstellern und Lieferanten werden durchgängig gemanagt, um die Anforderungen an das diagnostische Berichtswesen und die Transparenz besser erfüllen zu können, einschließlich 21 CFR Teil 820, ISO13485 und IVDR. Vault Quality ist für die Änderungskontrollstrategien, Entscheidungen und das Management von Qualitätsdokumenten vorgesehen, während Vault RIM die Entscheidungs- und Wirkungsanalyse, die Zulassungsplanung und -nachverfolgung sowie die Erstellung und Archivierung von Dokumenten optimiert.

„Für MedTech-Unternehmen besteht eine große Chance, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit von Teams zu verbessern“, sagt Jim Diefenbach, General Manager bei Veeva MedTech. „Epredia modernisiert die Qualitäts- und Regulierungsprozesse, um den End-to-End-Workflow für das Management von Produktänderungen zu vereinfachen und den gesamten Produktlebenszyklus zu verkürzen.“

Epredia übernimmt die regulatorischen Anwendungen Vault Submissions und Vault Submissions Archive sowie die Qualitätsanwendungen Vault QMS, Vault QualityDocs, und Vault Training. Vault Quality und Vault RIM sind Teil von Veeva MedTech, den einheitlichen Suiten von Cloud-Anwendungen für das Management regulierter Inhalte und Daten während der gesamten Produktentwicklung.

Sehen Sie sich die On-Demand-Sitzung des Veeva MedTech Summit unter veeva.com/MedTechSummit an, um zu erfahren, wie Epredia die Qualitäts- und Regulierungsprozesse optimiert.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet und betreut mehr als 950 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

