Faurecia en Immersion werken samen voor haptiek in de automobielindustrie

Haptic technology is used to add touch feedback to automotive HMIs

NANTERRE, Frankrijk en SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Faurecia, een van 's werelds toonaangevende bedrijven voor technologie in de automobielindustrie en Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), de toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van technologieën voor haptiek, hebben vandaag een meerjarige licentieovereenkomst aangekondigd die Faurecia toegang geeft tot de haptische technologieën en oplossingen van Immersion. De overeenkomst stelt Faurecia in staat om geavanceerde, interactieve haptische gebruikersinterfaces te ontwikkelen met de nieuwste innovaties van Immersion.

“Auto's zullen in de nabije toekomst worden gebouwd met slimme technologie, die intuïtieve op aanraking gebaseerde interacties mogelijk maakt. Deze overeenkomst met Immersion breidt ons technologie-ecosysteem uit en illustreert onze vooruitstrevende benadering om te voldoen aan de technologische behoeften van gebruikers voor een verbonden en persoonlijke ervaring,” verklaarde Edouard Da Silva, directeur Display Global Product Line bij Faurecia Clarion Electronics.

“Haptiek biedt nieuwe mogelijkheden voor HMI's in de automobielindustrie. Het stelt tactiele oppervlakken in staat om gemakkelijk op gebruikers te reageren en creëert nieuwe mogelijkheden voor OEM's om de gebruikerservaring een nieuwe invulling te geven,” zei Jared Smith, interim-CEO bij Immersion. “We zijn verheugd om met Faurecia samen te werken om verder te gaan dan de traditionele benadering van HMI-systemen voor de automobielindustrie en om nieuwe manieren te verkennen waarop we de bestuurder kunnen helpen veilig interactie te hebben met de auto.”

Volgens IHS Markit zal het gebruik van haptiek blijven toenemen en wordt verwacht dat multimodale HMI-systemen de komende jaren de standaard voor voertuigen zullen worden. Bovendien zullen capacitieve op aanraking gebaseerde systemen de primaire display-interface worden, waarbij tegen 2026 95% van het middenconsole-display is uitgerust met aanraaktechnologie.

De HMI-oplossingen van Faurecia zijn ontworpen met het oog op bruikbaarheid, met intuïtieve technologieën waarmee inzittenden via aanraking, gebaren of stem kunnen communiceren om infotainment, stoel- of thermische comfortopties te beheren. Als voorbeeld heeft Faurecia een schaalbare grafische interface met meerdere weergaven voor IVI ontwikkeld, genaamd Trenza. Om de afleiding van de bestuurder te verminderen, gebruikt deze technologie prioriteitsbeheer bij het vergroten of verkleinen van vensters. Het stelt gebruikers ook in staat om hun meest gebruikte apps of diensten te ordenen door ze simpelweg te slepen en neer te zetten in een gemakkelijk toegankelijke reeks opties bovenaan het scherm.

De haptiek voor Automotive Solution voorziet eersteklasleveranciers in de automobielindustrie van innovatieve gebruikssituaties, referentieontwerpen voor haptische implementaties, en software en technologieën om het gebruik van haptiek in geavanceerde HMI's in auto’s te vergemakkelijken. Immersion blijft innoveren, nieuwe technologieën aanbieden en licenties verlenen voor eersteklasleveranciers in de automobielsector en andere leveranciers van componenten in de automobielmarkt.

De overeenkomst tussen Immersion en Faurecia is een licentie voor de gepatenteerde technologie van Immersion en voor haptische technologie-oplossingen voor touchscreens en bedieningselementen voor auto's.

*Bron: IHS Markit - AutoTechInsight-webinar: De toekomst van gebruikersinterface en gebruikerservaring en SID-weergave weekoverzicht; augustus 2020

Over Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) is de toonaangevende innovator van touch feedback-technologie, ook wel bekend als haptiek. Het bedrijf bedenkt, versnelt en schaalt haptische ervaringen door technologische oplossingen te bieden voor mobiele apparaten, auto's, games en consumentenelektronica. Haptische technologie creëert immersieve en realistische ervaringen die digitale interacties verbeteren door het gevoel van de aanraking van de gebruiker in te zetten. Immersion heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië, met kantoren over de hele wereld. Meer informatie vindt u op www.immersion.com.

Over Faurecia

Faurecia is in 1997 opgericht en is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereldwijde automobielindustrie. Met 248 industriële locaties, 37 R&D-centra en 115.500 werknemers in 37 landen, is Faurecia een wereldleider in zijn vier bedrijfsactiviteiten: Stoelen, interieurs, Clarion-elektronica en schone mobiliteit. Faurecia heeft zijn technologiestrategie gericht op het bieden van oplossingen voor het ‘Dashboard van de toekomst’ en ‘Duurzame mobiliteit’. In 2019 boekte de groep een verkoop van € 17,8 miljard. Faurecia is genoteerd aan de aandelenbeurs Euronext Parijs. Voor meer informatie kunt u terecht op www.faurecia.com

