Faurecia ed Immersion instaurano una collaborazione nel ramo delle tecnologie aptiche per il settore automobilistico

NANTERRE, Francia, e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Faurecia, una delle maggiori società al mondo dedita allo sviluppo di tecnologie per il settore automobilistico, e Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), prestigiosa azienda impegnata nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie per l’aptica, hanno annunciato oggi la stipula di un contratto di licenza di durata pluriennale che permette a Faurecia di accedere alle soluzioni e tecnologie aptiche di Immersion. Il suddetto contratto permette a Faurecia di sviluppare avanzate interfacce utente aptiche interattive con le ultimissime innovazioni di Immersion.

“Le automobili realizzate nel futuro prossimo incorporeranno tecnologie intelligenti abilitanti interazioni intuitive basate sul tatto. Questo accordo con Immersion espanderà il nostro ecosistema tecnologico ed evidenzia il nostro approccio lungimirante al soddisfacimento delle esigenze degli occupanti in termini di tecnologia a garanzia di un’esperienza connessa e personalizzata”, ha dichiarato Edouard Da Silva, direttore della divisione Linea di prodotti globali per display presso Faurecia Clarion Electronics.

“L’aptica apre le porte a nuove capacità per le interfacce uomo-macchina (IUM) a bordo di veicoli. Essa permette alle superfici tattili di rispondere prontamente agli utenti e crea nuove opportunità per i produttori di apparecchiature originali (original equipment manufacturer, OEM) per reimmaginare l’esperienza dell’utente”, ha affermato Jared Smith, amministratore delegato ad interim di Immersion. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con Faurecia per andare oltre il tradizionale approccio ai sistemi IUM a bordo di veicoli ed esplorare nuovi modi in cui possiamo aiutare i conducenti ad interagire in maniera sicura con le loro auto”.

Secondo IHS Markit, l’uso dell’aptica diverrà via via più diffuso e si prevede che i sistemi IUM multimodali saranno incorporati nei veicoli come dotazione standard. Inoltre i sistemi tattili capacitivi diverranno l’interfaccia di visualizzazione primaria, ove il 95% del display dello stack centrale sarà abilitato alla tecnologia tattile entro il 2026.*

Le soluzioni IUM di Faurecia sono state progettatate all’insegna dell’usabilità, sfruttando tecnologie che permettono agli occupanti di interagire attraverso tatto, gesti o voce per gestire le opzioni di infotainment, sedili e comfort termico. Faurecia ha sviluppato, per esempio, un’interfaccia grafica multi-visualizzazione scalabile per IVI chiamata Trenza. Per ridurre la distrazione del conducente, questa tecnologia impiega la gestione prioritaria al ridimensionamento delle finestre. Essa permette inoltre agli utenti di organizzare facilmente le app e i servizi che usano con maggior frequenza trascinandoli e rilasciandoli entro una serie di opzioni facilmente accessibili nella sezione superiore dello schermo.

La Soluzione Aptica per il settore automobilistico (Haptics for Automotive Solution) di Immersion offre ai fornitori del settore automobilistico di primo livello casi d’uso innovativi, design di riferimento per implementazioni aptiche e software e tecnologie per agevolare l’uso dell’aptica per sistemi IUM avanzati a bordo di veicoli. Immersion continua a innovare, offrire nuove tecnologie e fornire soluzioni in licenza a fornitori di primo livello e ad altri fornitori di componenti per il mercato automobilistico.

Il contratto stipulato tra Immersion e Faurecia costituisce una licenza per l’uso delle tecnologie brevettate di Immersion, nonché delle sue soluzioni tecnologiche aptiche per comandi e schermi a sfioramento.

*Fonte: IHS Markit - Webinar AutoTechInsight: il futuro dell’interfaccia utente e dell’esperienza dell’utente e recensione sulla Settimana dei display della SID (AutoTechInsight Webinar: The Future of User Interface and User Experience & SID Display Week Review); agosto 2020

Informazioni su Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) è una prestigiosa azienda innovatrice impegnata nello sviluppo di tecnologie di feedback tattile, altresì chiamate tecnologie aptiche. La società inventa, accelera e potenzia le esperienze aptiche mediante l’offerta di soluzioni tecnologiche per dispositivi mobili, applicazioni per il settore automobilistico, piattaforme di gaming e prodotti di elettronica di consumo. Le tecnologie aptiche creano esperienze immersive e realistiche che migliorano le interazioni digitali grazie all’apporto del senso del tatto degli utenti. Immersion, la cui sede generale è ubicata a San Francisco in California, possiede sedi in diverse regioni del mondo. Per ulteriori informazioni visitate www.immersion.com.

Informazioni su Faurecia

Fondata nel 1997, Faurecia si è espansa affermandosi quale prestigioso operatore del settore automobilistico a livello globale. Forte di 248 stabilimenti industriali, 37 centri di ricerca e sviluppo e 115.500 dipendenti in 37 Paesi diversi, Faurecia é il leader globale nei suoi quattro segmenti commerciali: sedili, interni, Clarion Electronics e Clean Mobility. La strategia di Faurecia in ambito tecnologico è incentrata sui concetti di “Abitacolo del futuro” e “Mobilità sostenibile”. Nel 2019 il gruppo ha dichiarato un fatturato di 17,8 miliardi di euro. Faurecia è quotata sulla Borsa di Parigi (Euronext Paris). Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web all’indirizzo www.faurecia.com

Dichiarazioni rilasciate a titolo di previsione

Il presente comunicato stampa contiene delle “dichiarazioni di previsione” che comportano rischi e incertezze, nonché presupposti, in considerazione dei quali, se non dovessero concretizzarsi o se dovessero rivelarsi scorrette, i risultati di Immersion Corporation e delle relative consociate potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli descritti, espressamente o implicitamente, in tali dichiarazioni di previsione.

Tutte le dichiarazioni, eccezione fatta per le dichiarazioni che si riferiscono a fatti storici, costituiscono dichiarazioni che possono essere considerate dichiarazioni di previsione. Le dichiarazioni di previsione quivi contenute comprendono, a titolo esemplificativo e non in senso restrittivo, le dichiarazioni concernenti la rilevanza crescente delle tecnologie aptiche nel mercato automobilistico, le dichiarazioni concernenti la potenziale rilevanza crescente delle tecnologie aptiche rispetto alla trasformazione del settore automobilistico, le dichiarazioni concernenti il ruolo svolto dalle tecnologie aptiche a bordo di veicoli che potrebbero essere sviluppate in futuro e le dichiarazioni concernenti gli sviluppi tecnologici futuri e la concessione di licenze di Immersion.

I risultati effettivi di Immersion potrebbero discostarsi sostanzialmente da quelli descritti, in maniera esplicita e implicita, in siffatte dichiarazioni di previsione in considerazione dei rischi e delle incertezze associati alle attività di Immersion, compresi, ma non in senso restrittivo, la mancata innovazione continua nel campo delle tecnologie aptiche e cambiamenti delle preferenze e delle aspettative dei consumatori entro il settore automobilistico.

Per una descrizione maggiormente dettagliata di questi fattori e degli altri fattori a causa dei quali i risultati effettivi potrebbero variare in maniera sostanziale, si rimandano le parti interessate ai fattori di rischio elencati negli ultimi moduli 10-K e 10-Q depositati da Immersion presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni di previsione contenute nel presente comunicato stampa rispecchiano i pareri e le previsioni di Immersion alla data di pubblicazione di questo comunicato stampa. Immersion declina qualsiasi obbligo di aggiornamento delle suddette dichiarazioni di previsione in conseguenza di sviluppi di natura finanziaria, commerciale o di altro genere che potrebbero verificarsi dopo la data di pubblicazione del presente comunicato stampa.

Immersion e il logo di Immersion sono marchi commerciali di Immersion Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

