BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Epredia, een wereldleider op het gebied van precisiekanker en weefseldiagnostiek, de toepassingen Veeva Vault Quality en Veeva Vault RIM overneemt om de controle over veranderingen tussen kwaliteitsmanagement en regelgeving te automatiseren operaties. Veeva MedTech-oplossingen brengen kwaliteits- en regelgevingsinformatie samen op één platform voor meer transparantie tussen processen en naleving van veranderende regelgeving. Nu kan Epredia het beheer van wijzigingen verenigen om de samenwerking te versterken en de productlevenscyclus te versnellen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.