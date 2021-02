ALAMEDA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Astra, het snelste particulier gefinancierde bedrijf in de geschiedenis dat orbitale lanceringsmogelijkheden demonstreerde, en Holicity Inc. (NASDAQ: HOL) (“Holicity”), een special purpose acquisition company (“SPAC”), kondigde vandaag een definitieve overeenkomst voor bedrijfscombinatie aan die ertoe zal leiden dat Astra een beursgenoteerd bedrijf wordt. De transactie weerspiegelt een impliciete pro forma ondernemingswaarde voor Astra van ongeveer $ 2,1 miljard. Na afronding zal de transactie naar verwachting tot $ 500 miljoen aan contante opbrengsten opleveren, inclusief tot $ 300 miljoen aan contanten op de trustrekening van Holicity en een verhoogde PIPE van $ 200 miljoen geleid door fondsen en rekeningen beheerd door BlackRock.

