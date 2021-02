Le Groupe Qérys choisit SugarCRM pour améliorer l'expérience client de ses marques d'articles de maison et de quincaillerie

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--SugarCRM Inc. a annoncé aujourd'hui que le Groupe Qérys, propriétaire de sept marques de bricolage, de quincaillerie et d'articles de maison, a choisi Sugar pour améliorer l'expérience de ses clients, nouveaux et existants, dans l'ensemble de son portefeuille d'entreprises.

Afin de créer une meilleure expérience client intégrale, Qérys a confié à Sugar la centralisation de ces données, la création de synergies entre les entités, la modernisation de leurs processus de vente et l'unification de leurs systèmes d'information.

Le Groupe Qérys, dont l'histoire remonte à 1828, regroupe les marques Mon Magasin Général, Cazabox, Domotelec, Hydro Sud Direct, Midi-Piles Services, Energie Est Diffusiona et Ligne Maison, spécialisées dans les marchés de la quincaillerie, du bricolage, de l'outillage, de la plomberie et de l'équipement ménager. Ensemble, leurs offres couvrent toute la maison.

« À l'heure où le commerce de détail évolue fondamentalement dans de nombreux domaines, le Groupe Qérys déploie des efforts considérables pour s'adapter et évoluer rapidement avec le marché. Au niveau du groupe, nous avons identifié la nécessité de créer un environnement hautement collaboratif, qui nous rapprochera des attentes des clients et leur offrira une meilleure expérience pour toutes nos marques », a déclaré Benjamin Vergniault, Directeur du marketing et des ventes du Groupe Qérys. « Au-delà d'une solution répondant à ces critères, nous voulions également travailler avec une plateforme plaçant la collaboration au cœur de la philosophie de cette entreprise. C'est exactement ce que nous avons trouvé avec Sugar et son partenaire d'intégration Synolia. »

« SugarCRM aide le Groupe Qérys à garder une longueur d'avance sur le marché fortement concurrentiel de la vente au détail d'articles de maison. Bien qu'elle ait près de 200 ans, cette entreprise pionnière place ses clients au cœur de tout ce qu'elle entreprend et comprend le rôle des solutions de pointe pour créer l'expérience client ultime », a déclaré James Frampton, SVP et GM de la région EMEA pour SugarCRM. « Nous sommes fiers d'aider le Groupe Qérys à se préparer pour le prochain chapitre de son succès. » Synolia, partenaire Elite de SugarCRM, et partenaire de Sugar de la première heure, est responsable du déploiement de la technologie dans les systèmes du Groupe Qérys.

Pour en savoir plus sur les solutions de SugarCRM, rendez-vous sur https://www.sugarcrm.com/solutions/.

À propos de SugarCRM

Le logiciel de vente, de marketing et de service de SugarCRM aide les entreprises à offrir une expérience client de haute définition. Pour les entreprises de taille moyenne et qui souhaitent une plate-forme basée sur l'expérience client, Sugar fournit aux équipes les données clients en temps réel dont elles ont besoin pour obtenir une vision claire du client et atteindre de nouveaux niveaux de performance et de prévisibilité, et augmenter à vie la valeur du client.

Plus de 4500 entreprises dans plus de 120 pays utilisent le logiciel SugarCRM. Société basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est financée par Accel-KKR.