BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Epredia, leader globale nel ramo della diagnostica oncologica e tissutale di precisione, ha deciso di adottare le applicazioni Veeva Vault Quality e Veeva Vault RIM per automatizzare il controllo delle modifiche per i reparti gestione della qualità e affari regolatori Le soluzioni della suite Veeva MedTech uniscono le informazioni sulla qualità e di natura regolamentare in un’unica piattaforma per accrescere la trasparenza dei processi e la conformità alle norme in continuo cambiamento.

