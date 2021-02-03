South by Southwest任命Brightcove為2021年線上活動官方視訊合作夥伴

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球商業視訊領導者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)和South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals（「西南偏南」多元創新大會和藝術節）今天宣布，Brightcove已獲選成為所有SXSW Online和SXSW EDU Online活動的官方視訊合作夥伴。活動將首次完全轉到線上，將於2021年3月16日至20日向全球參與者進行網路直播。

直播像SXSW這樣規模的活動，要求該組織確保視訊技術平臺不僅可靠，而且要能夠提供高度安全的廣播級觀看體驗。有了Brightcove的支援，SXSW將加入一個不斷壯大的創新型全球組織行列。這些組織已經成功透過網路直播方式，讓大量觀眾透過自選設備觀看直播內容。

SXSW Online將彙聚娛樂、媒體和技術產業各個領域頗具創意的思考者，讓他們體驗多元化的預錄和現場節目，為參與者提供長達650小時的內容。透過Brightcove屢獲殊榮、高度可擴充的靈活數位視訊平臺，SXSW Online將跨越五個不同的頻道，模仿SXSW過去幾年的代表性舞臺，賦予參與者獨特的能力，讓他們能夠即時切換頻道取得不同的內容，這也是在家觀看直播的一大優勢。

SXSW共同創辦人兼執行長Roland Swenson表示：「這是一個快速變化的時代，我們和整個世界一樣，正在重塑我們對溝通方式的看法。鑒於2020年及以後所面臨的障礙，現在是一個前所未有的關鍵時刻，我們要共同努力來解決所面臨的一些最重要的社會問題和挑戰。我們很高興能與Brightcove合作，在今年3月的SXSW Online活動期間為大家帶來順暢的數位體驗。Brightcove作為視訊產業的領導者，將幫助我們實現目標，同時擴大SXSW活動的觸達範圍和影響力。」

SXSW將使用Brightcove Beacon®平臺，讓與會者能夠透過網路瀏覽器或者Apple TV、Roku、Fire TV、Android電視和三星電視線上消費內容。Brightcove的OTT功能可以提供始終如一的高品質視訊直播體驗，不受設備或頻道的影響。此外，透過使用Brightcove獨特的視訊功能，SXSW和藝術節合作夥伴可以透過以下功能享受無與倫比的體驗：

利用後端分析： SXSW將使用Brightcove的即時資料和分析功能來追蹤參與者的內容消費，以確定他們觀看的內容和時間，從而獲得有助於瞭解和最佳化未來節目的寶貴見解。

SXSW將使用Brightcove的即時資料和分析功能來追蹤參與者的內容消費，以確定他們觀看的內容和時間，從而獲得有助於瞭解和最佳化未來節目的寶貴見解。 內容安全： SXSW將使用Brightcove安全的自訂身分認證，允許參與者存取所有相關內容。

SXSW將使用Brightcove安全的自訂身分認證，允許參與者存取所有相關內容。 代表性品牌控制： SXSW將在所有直播和隨選內容中使用自訂品牌推廣功能，讓每場活動都能獲得一致的品牌體驗。

SXSW將在所有直播和隨選內容中使用自訂品牌推廣功能，讓每場活動都能獲得一致的品牌體驗。 雲端播放技術：SXSW是首個使用Brightcove新推出的全功能雲端播放技術來簡化工作流程的Brightcove客戶。該技術讓內容擁有者和組織機構能夠快速順暢地對隨選和直播鏡頭進行預定播放。

Brightcove執行長Jeff Ray表示：「Brightcove很榮幸能與SXSW合作，利用視訊的力量，以虛擬的方式將SXSW社群聚集在一起。我們親身體會到，在將一場代表性的活動從線下過渡到100%線上的過程中，儘管會遇到各種挑戰，但適當的技術會幫助我們的客戶和他們所服務的受眾取得成功。Brightcove的技術是極為可靠、可擴充、安全的廣播級技術，可為所有的SXSW參與者提供無與倫比的高品質創新型觀看體驗。」

作為雙方合作的一部分，Brightcove還將成為Brightcove Illumination Award活動的唯一贊助商。這一新的獎項計畫旨在表揚嶄露頭角的電影人，對新藝術家的創新和創造力進行嘉獎。有關被提名人和評審委員的更多資訊將在臨近藝術節時公布。

所有的會議主題演講、特邀演講者、電影節放映和音樂節展示都將在SXSW Online平臺進行直播。

關於SXSW電影節

SXSW電影節如今已經進入第28個年頭，在為期9天的時間裡，各路創意人士齊聚一堂，體驗多元化節目陣容，與來自娛樂、媒體和技術產業各個領域的遠見卓識者一起參加數千場SXSW Conference會議。

關於SXSW

SXSW專注於幫助有創意的人實現他們的目標。SXSW於1987年成立於美國德州奧斯汀，以其融合互動媒體、電影和音樂行業的大會和藝術節而聞名。2021年，該活動將轉為數位形式。SXSW Online提供會議討論、音樂展示、電影放映、展覽以及各種人脈拓展和專業發展的機會。SXSW Online 2021是一場針對全球專業人士的重要盛會，將於3月16日至3月20日舉行。欲瞭解更多資訊，請造訪sxsw.com。如需註冊參加活動，造請問sxsw.com/attend。

關於Brightcove

製作出優異的視訊時，可以產生強大且持久的效果。敞心扉，變思維，促創意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以來，Brightcove一直憑藉其屢獲殊榮的技術幫助客戶發現和體驗視訊的強大威力，使全球70多個國家的組織能夠以大膽和創新的方式吸引受眾。

Brightcove透過開發曾經被認為是不可能的技術，毫無保留地為客戶提供無與倫比的支援，並利用在全球基礎架構方面的專業知識和資源來實現這項目標。視訊是世界上最引人注目、最令人興奮的媒介。如需瞭解更多資訊，請造訪www.brightcove.com。視訊即商業(Video That Means Business™)。

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