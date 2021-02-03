South by Southwest任命Brightcove为2021年线上活动官方视频合作伙伴

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球商业视频领导者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)和South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals（“西南偏南”多元创新大会和艺术节）今天宣布，Brightcove已获选成为所有SXSW Online和SXSW EDU Online活动的官方视频合作伙伴。活动将首次完全转到线上，将于2021年3月16日至20日向全球参与者进行网络直播。

直播像SXSW这样规模的活动，要求该组织确保视频技术平台不仅可靠，而且要能够提供高度安全的广播级观看体验。有了Brightcove的支持，SXSW将加入一个不断壮大的创新型全球组织行列。这些组织已经成功通过网络直播方式，让大量观众通过自选设备观看直播内容。

SXSW Online将汇聚娱乐、媒体和技术行业各个领域颇具创意的思考者，让他们体验多元化的预录和现场节目，为参与者提供长达650小时的内容。通过Brightcove屡获殊荣、高度可扩展的灵活数字视频平台，SXSW Online将跨越五个不同的频道，模仿SXSW过去几年的标志性舞台，赋予参与者独特的能力，让他们能够实时切换频道获取不同的内容，这也是在家观看直播的一大优势。

SXSW首席执行官兼联合创始人Roland Swenson表示：“这是一个快速变化的时代，我们和整个世界一样，正在重塑我们对沟通方式的看法。鉴于2020年及以后所面临的障碍，现在是一个前所未有的关键时刻，我们要共同努力来解决所面临的一些最重要的社会问题和挑战。我们很高兴能与Brightcove合作，在今年3月的SXSW Online活动期间为大家带来无缝的数字体验。Brightcove作为视频行业的领导者，将帮助我们实现目标，同时扩大SXSW活动的触达范围和影响力。”

SXSW将使用Brightcove Beacon®平台，让与会者能够通过网络浏览器或者苹果电视、Roku、Fire TV、安卓电视和三星电视在线消费内容。Brightcove的OTT功能可以提供始终如一的高质量视频直播体验，不受设备或频道的影响。此外，通过使用Brightcove独特的视频功能，SXSW和艺术节合作伙伴可以通过以下功能享受无与伦比的体验：

利用后端分析： SXSW将使用Brightcove的实时数据和分析功能来跟踪参与者的内容消费，以确定他们观看的内容和时长，从而获得有助于了解和优化未来节目的宝贵见解。

SXSW将使用Brightcove的实时数据和分析功能来跟踪参与者的内容消费，以确定他们观看的内容和时长，从而获得有助于了解和优化未来节目的宝贵见解。 内容安全： SXSW将使用Brightcove安全的自定义身份认证，允许参与者访问所有相关内容。

SXSW将使用Brightcove安全的自定义身份认证，允许参与者访问所有相关内容。 标志性品牌控制： SXSW将在所有直播和点播内容中使用自定义品牌推广功能，让每场活动都能获得一致的品牌体验。

SXSW将在所有直播和点播内容中使用自定义品牌推广功能，让每场活动都能获得一致的品牌体验。 云播放技术：SXSW是首个使用Brightcove新推出的全功能云播放技术来简化工作流程的Brightcove客户。该技术让内容拥有者和组织机构能够快速无缝地对点播和直播镜头进行预定播放。

Brightcove首席执行官Jeff Ray表示：“Brightcove很荣幸能与SXSW合作，利用视频的力量，以虚拟的方式将SXSW社区聚集在一起。我们亲身体会到，在将一场标志性的活动从线下过渡到100%线上的过程中，尽管会遇到各种挑战，但适当的技术会帮助我们的客户和他们所服务的受众取得成功。Brightcove的技术是极为可靠、可扩展、安全的广播级技术，可为所有的SXSW参与者提供无与伦比的高质量创新型观看体验。”

作为双方合作的一部分，Brightcove还将成为Brightcove Illumination Award活动的唯一赞助商。这一新的奖项计划旨在表彰崭露头角的电影人，对新艺术家的创新和创造力进行嘉奖。有关被提名人和评委的更多信息将在临近艺术节时公布。

所有的会议主题演讲、特邀演讲者、电影节放映和音乐节展示都将在SXSW Online平台进行直播。

关于SXSW电影节

SXSW电影节如今已经进入第28个年头，在为期9天的时间里，各路创意人士齐聚一堂，体验多元化节目阵容，与来自娱乐、媒体和技术行业各个领域的远见卓识者一起参加数千场SXSW Conference会议。

关于SXSW

SXSW专注于帮助有创意的人实现他们的目标。SXSW于1987年成立于美国德州奥斯汀，以其融合互动媒体、电影和音乐行业的大会和艺术节而闻名。2021年，该活动将转为数字形式。SXSW Online提供会议讨论、音乐展示、电影放映、展览以及各种人脉拓展和专业发展的机会。SXSW Online 2021是一场面向全球专业人士的重要盛会，将于3月16日至3月20日举行。欲了解更多信息，请访问sxsw.com。如需注册参加活动，请访问sxsw.com/attend。

关于Brightcove

制作出优异的视频时，可以产生强大且持久的效果。敞心扉，变思维，促创意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以来，Brightcove一直凭借其屡获殊荣的技术帮助客户发现和体验视频的强大威力，使全球70多个国家的组织能够以大胆和创新的方式吸引受众。

Brightcove通过开发曾经被认为是不可能的技术，毫无保留地为客户提供无与伦比的支持，并利用在全球基础设施方面的专业知识和资源来实现这一目标。视频是世界上最引人注目、最令人兴奋的媒介。如需了解更多信息，请访问www.brightcove.com。视频即商业(Video That Means Business™)。

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