Andersen Global styrker sin forretning i Slovakiet med Wallenberg Tax

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin europæiske platform i Slovakiet via en samarbejdsaftale med Wallenberg Tax, der komplementerer organisationens eksisterende juridiske kompetencer i samarbejdsfirmaet i landet.

Det Bratislava-baserede firma, der blev stiftet i 2010, har fokus på skatterådgivning. Wallenberg Tax, der ledes af Managing Partner Dana Škodná, tilbyder tjenesteydelser til kunder i forskellige brancher, herunder finanssektoren, IT og teknologi, sundhed, telekommunikation og private equity.

”At samarbejde med ligesindede, som deler vores engagement i at levere fremragende service til vores kunder på allerhøjeste niveau, er ekstremt vigtigt for os”, siger Dana. ”Som en Arthur Andersen-kandidat ved jeg, at vores firmas værdier og vision er på linje med Andersen Globals værdier. Vores tætte forretningsforhold med Andersen i Ungarn demonstrerer også udelukkende positiv energi. Vi glæder os til at arbejde tæt sammen med både medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer om at levere omfattende løsninger, der er de bedste i sin klasse”.

”Wallenberg Tax's eksperter har en dyb forståelse af det slovakiske marked såvel som de vigtige faktorer, der påvirker forretninger i regionen”, tilføjede Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. ”Deres engagement i ledelse og uafhængighed stemmer overens med vores organisations værdier og visioner. Vi glæder os til at arbejde med Dana og hendes team, idet de styrker vores organisation, mens vi fortsætter med at udvide vores europæiske platform.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 243 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.