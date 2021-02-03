Andersen Global借助Wallenberg Tax鞏固其在斯洛伐克的業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global 與Wallenberg Tax簽署合作協定，鞏固其在斯洛伐克的歐洲平臺，並強化Andersen Global 在該國合作公司的現有法律能力。

這家位於伯拉第斯拉瓦的公司成立於2010年，專注於稅務諮詢。Wallenberg Tax由執行合夥人Dana Škodná領導，為各行各業的客戶提供服務，包括金融、IT和科技、醫療、電信和私募股權。

Dana表示：「與志同道合的人士合作對於我們來說至關重要。這些人與我們一樣，致力於為客戶提供最高水準的無縫服務。由於曾是Arthur Andersen的成員，我深知本公司的價值觀和願景與Andersen Global的價值觀非常契合。我們與Andersen在匈牙利的密切合作關係也證明了這種有利的綜效。我們期待與成員公司以及合作公司密切合作，以提供全面的一流解決方案，迎合客戶的本土和國際需求。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Wallenberg Tax的專業人士對斯洛伐克市場以及影響該地區業務的重要因素有深入的瞭解。他們對管理和獨立性的專注與本機構的價值觀和願景不謀而合。在我們繼續擴張自身的歐洲平臺之際，我們期待與Dana以及她的團隊合作，而他們也將為我們的組織增添實力。」

Andersen Global是一家國際組織，其在法律上各自獨立的成員公司由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾243個據點經營業務。

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