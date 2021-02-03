Andersen Global通过Wallenberg Tax巩固其在斯洛伐克的业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global 通过与Wallenberg Tax签署合作协议，巩固其在斯洛伐克的欧洲平台，并强化Andersen Global 在该国合作公司的现有法律能力。

这家位于伯拉第斯拉瓦的公司成立于2010年，专注于税务咨询。Wallenberg Tax由执行合伙人Dana Škodná执掌，为多个行业的客户提供服务，包括金融、IT和科技、医疗、电信和私募股权。

Dana表示：“与志同道合的个人合作对于我们来说至关重要。这些人与我们一样，致力于为客户提供最高水平的无缝服务。作为Arthur Andersen的成员，我深知本公司的价值观和愿景与Andersen Global的价值观非常契合。我们与Andersen在匈牙利密切的合作关系也有力地证明了这种积极的协作效应。我们期待与成员公司以及合作公司开展紧密合作，以交付全面的一流解决方案，满足客户的本土和国际需求。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Wallenberg Tax的专业人士对斯洛伐克市场以及影响该地区业务的重要因素有着深入的了解。他们对管理和独立性的专注与我们机构的价值观和愿景不谋而合。在我们继续扩张自身的欧洲平台之际，我们期待与Dana以及她的团队合作，而他们也将为我们的组织增添实力。”

Andersen Global是一家国际组织，其在法律上各自独立的成员公司由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾243个据点开展业务。

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