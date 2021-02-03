口碑、自有和社群媒體分析領導者攜手合作，幫助公司瞭解內容對業務的影響

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--傳播領域的資料科學公司Onclusive和社群媒體分析與競爭基準測試公司Shareablee今天宣布建立策略合作夥伴關係，為行銷和傳播團隊提供一流的解決方案，以獲取對口碑、自有和社群媒體的見解。此次合作將幫助公司獲得更全面的資料，以瞭解其自有和口碑內容在全球新聞媒體、影響者和社群媒體平臺上的表現。

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社群媒體、傳播、公關和行銷團隊對公司的品牌、聲譽和影響力具有各自的看法。公司越來越希望透過將這些職能整合到綜合性團隊中，並為他們提供可比較的工具，來更集中地衡量自己的自有和口碑媒體策略。

特別是在危機或不確定性時期，公司將重點放在可以更緊密控制的策略上時，放大社群媒體和啟動付費媒體變得越來越重要，而衡量這些努力對業務的影響也變得更加重要。Onclusive和Shareablee的資料與解決方案的整合將為組織提供更全面的內容行銷資料，幫助他們更好地最佳化策略。

Onclusive和Shareablee都紮根於企業媒體監視和內容度量，為《財星》百大公司及其代理商提供支援。兩家公司最近還推出了中階產品，向更廣泛的組織提供其資料、平臺和服務。

Shareablee執行長Tania Yuki表示：「社群媒體策略是公司行銷計畫的基礎，但行銷計畫還有更多內容。我們很高興透過與Onclusive合作，幫助客戶完成整個計畫。」

Onclusive執行長Dan Beltramo表示：「我們一直將資料和平臺視為連接傳播團隊和行銷團隊之間的橋樑。透過與Shareablee合作，我們的共同客戶將能更好地規劃和執行跨職能部門的品牌和傳播協調策略。」

關於Onclusive

Onclusive是傳播領域的資料科學公司。作為PR Attribution™和Power of Voice™的發明者，Onclusive幫助衡量內容對公司利潤的真正影響。Onclusive平臺建立在專有的新聞檢索器的基礎上，該檢索器每天以100多種語言分析全球數以百萬計的口碑、自有和新聞媒體文章，並根據數十個維度來組織每一段內容，以進行匯總和實體級分析。

Airbnb、H&R Block、Lyft、Intercontinental Hotels Group、23andMe和Experian等世界領先品牌和代理商都使用Onclusive來實現傳播的現代化。有關更多資訊，請造訪onclusive.com並在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注我們。

關於Shareablee

Shareablee是基於閱聽人的社群媒體度量的領導者，幫助媒體發行商、代理商和品牌瞭解跨平臺社群媒體活動的影響和有效性。Shareablee成立於2013年，該公司的資料可為品牌提供關於強大的最佳做法的指標和預測分析，幫助品牌定義和推動社群媒體的成功。Shareablee是閱聽人情報、競爭基準測試和可行見解方面的領先權威，客戶遍佈15個以上國家。

有關更多資訊，請造訪shareablee.com，或在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注我們。

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