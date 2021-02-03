口碑、自有和社交媒体分析领导者携手合作，帮助公司了解内容对业务的影响

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--传播领域的数据科学公司Onclusive和社交媒体分析与竞争基准测试公司Shareablee今天宣布建立战略合作伙伴关系，为营销和传播团队提供一流的解决方案，以获取对口碑、自有和社交媒体的见解。此次合作将帮助公司获得更全面的数据，以了解其自有和口碑内容在全球新闻媒体、影响者和社交媒体平台上的表现。

点击发推文：刚刚宣布：@Onclusive 和@Shareablee合作，帮助公司衡量口碑、自有和社交媒体营销对业务——以至收入的影响！https://bit.ly/39DF9xE #socialmediamarketing #prmeasurement

社交媒体、传播、公关和营销团队对公司的品牌、声誉和影响力有着各自的看法。公司越来越希望通过将这些职能整合到综合性团队中，并为他们提供可比较的工具，来更集中地衡量自己的自有和口碑媒体策略。

特别是在危机或不确定性时期，公司将重点放在可以更紧密控制的策略上时，放大社交媒体和激活付费媒体变得越来越重要，而衡量这些努力对业务的影响也变得更加重要。Onclusive和Shareablee的数据与解决方案的整合将为组织提供更全面的内容营销数据，帮助他们更好地优化策略。

Onclusive和Shareablee都扎根于企业媒体监视和内容度量，为《财富》100强公司及其代理商提供支持。两家公司最近还推出了中端产品，向更广泛的组织提供其数据、平台和服务。

Shareablee首席执行官Tania Yuki表示：“社交媒体战略是公司营销计划的基础，但营销计划还有更多内容。我们很高兴通过与Onclusive合作，帮助客户完成整个计划。”

Onclusive首席执行官Dan Beltramo表示：“我们一直将数据和平台视为连接传播团队和营销团队之间的桥梁。通过与Shareablee合作，我们的共同客户将能更好地规划和执行跨职能部门的品牌和传播协调策略。”

关于Onclusive

Onclusive是传播领域的数据科学公司。作为PR Attribution™和Power of Voice™的发明者，Onclusive帮助衡量内容对公司利润的真正影响。Onclusive平台建立在专有的新闻检索器的基础上，该检索器每天以100多种语言分析全球数以百万计的口碑、自有和新闻媒体文章，并根据数十个维度来组织每一段内容，以进行汇总和实体级分析。

Airbnb、H&R Block、Lyft、Intercontinental Hotels Group、23andMe和Experian等世界领先品牌和代理商都使用Onclusive来实现传播的现代化。有关更多信息，请访问onclusive.com并在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注我们。

关于Shareablee

Shareablee是基于受众的社交媒体度量的领导者，帮助媒体发行商、代理商和品牌了解跨平台社交媒体活动的影响和有效性。Shareablee成立于2013年，该公司的数据可为品牌提供关于强大的最佳做法的指标和预测分析，帮助品牌定义和推动社交媒体的成功。Shareablee是受众情报、竞争基准测试和可操作见解方面的领先权威，客户遍布15个以上国家。

有关更多信息，请访问shareablee.com，或在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注我们。

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