Morrow Sodali e Nestor Advisors Unem Forças para Serviços de Governança Corporativa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, líder de fornecimento de consultoria estratégica e serviços a acionistas, tem o prazer de anunciar a aquisição da Nestor Advisors, empresa de consultoria com sede em Londres especializada em governança corporativa e design organizacional.

A união da Morrow Sodali e da Nestor Advisors fornece à base de clientes mundiais da empresa um conjunto abrangente de serviços de consultoria referentes à governança corporativa, ESG, sustentabilidade e engajamento das partes interessadas. As empresas continuarão a trabalhar sob seus respectivos nomes, com a Nestor Advisors, agora identificada como uma empresa Morrow Sodali.

Alvise Recchi, Diretor Executivo da Morrow Sodali, disse: "Estamos muito satisfeitos pela oportunidade de expandir nossos negócios em associação com a Nestor Advisors. Trazer uma equipe tão experiente à Morrow Sodali nos permitirá oferecer às empresas, seus conselhos administrativos e instituições financeiras de desenvolvimento um pacote de serviço completo que atenda às demandas complexas dos mercados financeiros mundiais de hoje."

Giulio Pediconi, Assessor do Comitê Executivo, acrescentou: "Esta união de negócios se encaixa no objetivo estratégico da Morrow Sodali de se tornar a consultoria mundial de referência em questões de investidores. Ao integrar a governança interna com o ponto de vista do investidor externo, forneceremos a nossos clientes percepções, consultorias e ferramentas adicionais para fortalecer suas práticas de governança, definir prioridades para tomada de decisões e atender e gerenciar expectativas dos investidores com eficácia."

Fundada em 2003 por Stilpon Nestor, a Nestor Advisors mantém uma extensa rede de clientes e relacionamentos de governança corporativa na Europa, Oriente Médio e África, América Latina e Ásia. A empresa trabalha com conselhos e equipes de alta administração de empresas, instituições financeiras, organizações sem fins lucrativos e formuladores de políticas para aprimorar a tomada de decisões, estruturas organizacionais, controles e incentivos.

Stilpon Nestor, fundador e Diretor Administrativo da Nestor Advisors também comentou "após 18 anos a serviço de uma melhor governança corporativa, estou muito satisfeito e animado por fazer parte do primeiro esforço mundial dedicado à integração da governança em todo o espectro corporativo, desde relações de acionistas / partes interessadas até a eficácia de conselhos e a excelência do ambiente de controle. O escopo exclusivo de nosso esforço irá contribuir muito para a integração de ESG entre as organizações líderes do mundo." Como resultado da aquisição, Stilpon se tornará Presidente Executivo da Nestor Advisors, também supervisionando o trabalho de Morrow Sodali na Europa, Oriente Médio, África e América Latina. David Risser irá continuar como Diretor Geral da Nestor Advisors.

SOBRE A MORROW SODALI

A Morrow Sodali é líder no fornecimento de consultoria estratégica e serviços a acionistas para clientes corporativos em todo o mundo. A empresa oferece a conselhos e executivos consultoria estratégica e serviços referentes à governança corporativa, comunicação e engajamento de acionistas e portadores de títulos, inteligência de mercados de capitais, solicitação de procuração, ativismo de acionistas bem como fusões e aquisições.

Desde suas sedes em Nova York e Londres, e escritórios e parcerias nos principais mercados de capitais, a Morrow Sodali atende a mais de 700 clientes corporativos em 40 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Além de empresas privadas e com cotação em bolsas, seus clientes incluem fundos mútuos, ETFs, bolsas de valores e associações de membros.

Para obter mais informação sobre a Morrow Sodali, acesse www.morrowsodali.com

SOBRE A NESTOR ADVISORS

A Nestor Advisors é uma empresa de consultoria com sede em Londres, especializada em governança corporativa e design organizacional. Desde 2003, a empresa vem trabalhando com conselhos e equipes de alta administração de instituições financeiras, empresas e organizações sem fins lucrativos para aprimorar a tomada de decisões, estruturas organizacionais, controles e incentivos.

Os serviços da Nestor Advisors abrangem um amplo espectro: desde avaliações holísticas, que geram um novo perfil significativo do sistema de governança da empresa, até revisões de conselhos, governança de grupos, treinamento ou assistência em áreas discretas da estrutura de governança corporativa, como comitês de conselhos, gestão de riscos e o desenvolvimento de políticas e controles específicos. Seja qual for o escopo, os serviços são sempre adequados às necessidades de nossos clientes.

Para mais informação sobre a Nestor Advisors, acesse www.nestoradvisors.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.