LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, een toonaangevende leverancier van strategisch advies en diensten voor aandeelhouders, is verheugd de overname aan te kondigen van Nestor Advisors, het in Londen gevestigde adviesbureau dat gespecialiseerd is in corporate governance en organisatieontwerp.

De combinatie van Morrow Sodali en Nestor Advisors biedt het wereldwijde klantenbestand van het bedrijf een uitgebreide reeks adviesdiensten met betrekking tot corporate governance, ESG, duurzaamheid en betrokkenheid van belanghebbenden. De bedrijven zullen onder hun respectievelijke namen blijven handelen, waarbij Nestor Advisors zich nu profileert als een Morrow Sodali-bedrijf.

Alvise Recchi, CEO van Morrow Sodali, zei: “We zijn verheugd over de mogelijkheid om ons bedrijf uit te breiden in combinatie met Nestor Advisors. Door zo'n ervaren team in Morrow Sodali te brengen, kunnen we bedrijven, hun raden van bestuur en instellingen voor ontwikkelingsfinanciering een volledig servicepakket bieden dat voldoet aan de complexe eisen van de huidige wereldwijde financiële markten.''

