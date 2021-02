MORROW SODALI ET NESTOR ADVISORS UNISSENT LEURS FORCES POUR LES SERVICES DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, societe' des conseils stratégiques et des services actionnariaux, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Nestor Advisors, le cabinet de conseils londonien spécialisé dans la gouvernance d'entreprise et la conception organisationnelle.

La combination de Morrow Sodali et Nestor Advisors apporte à la clientèle mondiale une gamme complète de services de conseils en matière de gouvernance d'entreprise, responsabilité ESG, durabilité et implication des parties prenantes. Les sociétés continueront d'évoluer sous leurs noms respectifs, et Nestor Advisors se présentera comme une société de Morrow Sodali.

Alvise Recchi, PDG de Morrow Sodali, déclare: "Nous sommes ravis de cette opportunité de développement de notre activité par le regroupement avec Nestor Advisors. L'intégration d'une équipe aussi expérimentée au sein de Morrow Sodali nous permettra de proposer aux entreprises, à leurs conseils d'administration et aux institutions de financement du développement une gamme exhaustive de services répondant aux attentes complexes des marchés financiers mondiaux d'aujourd'hui."

Giulio Pediconi, conseiller auprès du comité exécutif, déclare: "Ce regroupement d'entreprise s'inscrit dans l'objectif stratégique de Morrow Sodali de devenir un acteur mondial incontournable de la gestion des relations avec les investisseurs. En intégrant la gouvernance interne à la perspective externe des investisseurs, nous serons en mesure d'apporter à nos clients des informations, des conseils et des outils complémentaires afin de renforcer leurs pratiques de gouvernance, d'établir des priorités décisionnelles et de gérer efficacement les attentes des investisseurs."

Fondé en 2003 par Stilpon Nestor, Nestor Advisors possède un vaste réseau de clients de gouvernance d'entreprise et de relations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine et en Asie. La société travaille avec des conseils d'administration et des équipes de direction d'entreprises, d'institutions financières, d'organisation à but non lucratif et des décideurs politiques dans l'optique d'optimiser la prise de décision, les structures organisationnelles, les contrôles et les programmes incitatifs.

Stilpon Nestor, fondateur et directeur général de Nestor Advisors, ajoute: "Après 18 ans au service de l'optimisation de la gouvernance d'entreprise, je suis ravi de faire partie de la première initiative mondiale dédiée à l'intégration de la gouvernance à l'ensemble des activités de l'entreprise, depuis les relations avec les actionnaires/parties prenantes jusqu'à l'efficacité du conseil et l'excellence en systèmes de contrôle. La portée unique de notre activité contribuera grandement à la généralisation des responsabilités ESG au sein des principales organisations au niveau mondial." Grâce à cette acquisition, Stilpon deviendra le président exécutif de Nestor Advisors et supervisera l'activité de Morrow Sodali en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. David Risser continuera à son poste de directeur général de Nestor Advisors.

À PROPOS DE MORROW SODALI

Morrow Sodali est l’un des principaux fournisseurs de conseils stratégiques et de services aux actionnaires pour les entreprises du monde entier. La société offre également aux conseils d’administration et aux dirigeants des conseils stratégiques et des services liés à la gouvernance d’entreprise, à l’engagement et à la communication avec les actionnaires et les obligataires, à la veille des marchés de capitaux, à la sollicitation de procurations, à l’activisme actionnarial, ainsi qu’aux fusions et acquisitions.

Avec des sièges à New York et à Londres, ainsi que des bureaux et des partenaires dans les principaux marchés de capitaux, Morrow Sodali répond aux besoins de plus de 700 entreprises clientes dans 40 pays, dont bon nombre des plus grandes multinationales au monde. En plus de sociétés cotées ou privées, le cabinet compte parmi ses clients des fonds communs, des FNB, des plateformes boursières et des associations.

Pour de plus amples informations sur Morrow Sodali, consultez le site www.morrowsodali.com

À PROPOS DE NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors est un cabinet de conseils basé à Londres se spécialisant dans la gouvernance d'entreprise et la conception organisationnelle. Depuis 2003, la société travaille avec les conseils d'administration et les dirigeants d'institutions financières, d'entreprises et d'organisations à but non lucratif dans le but d'optimiser le processus décisionnel, les structures organisationnelles, les contrôles et les programmes incitatifs.

Nestor Advisors propose des services exhaustifs: depuis des évaluations holistiques générant une refonte en profondeur du système de gouvernance de l'entreprise, jusqu'aux examens de conseil d'administration, en passant par la gouvernance de groupe, la formation et l'assistance dans les domaines sensibles de la gouvernance d'entreprise, comme les comités de direction, la gestion des risques et le développement de politiques et contrôles spécifiques. Nos services sont toujours conçus pour répondre aux exigences spécifiques de chacun de nos clients.

Pour de plus amples renseignements sur Nestor Advisors, veuillez visiter www.nestoradvisors.com

