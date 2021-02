Shell, C3 AI, Baker Hughes e Microsoft lançam a Open AI Energy Initiative, um ecossistema de soluções de IA para ajudar a transformar a indústria de energia

HAIA, Holanda, REDWOOD CITY, Califórnia, HOUSTON & REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Shell (NYSE:RDS), C3 AI (NYSE:AI), Baker Hughes (NYSE:BKR) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) anunciaram hoje o lançamento da Open AI Energy Initiative™ (OAI), um ecossistema aberto de soluções baseadas em inteligência artificial (IA) para as indústrias de energia e processos. A OAI fornece uma estrutura para operadoras de energia, provedores de serviços, provedores de equipamentos e fornecedores independentes de software para serviços de energia para oferecer soluções interoperáveis, incluindo IA e modelos baseados na física, monitoramento, diagnóstico, ações prescritivas e serviços, alimentados pela BHC3™ AI Suite e Microsoft Azure.

“Esta iniciativa visa combinar os esforços de líderes globais para acelerar a transformação digital da indústria de energia para uma energia nova, segura e protegida e para garantir a segurança climática”, disse o CEO da C3 AI, Thomas M. Siebel.

O primeiro conjunto de soluções OAI fornecido pela Shell e Baker Hughes é focado na confiabilidade e projetado para melhorar o tempo de atividade e o desempenho de ativos e processos de energia. Essas soluções de confiabilidade servirão como extensões para o aplicativo BHC3 Reliability atual, um aplicativo baseado em IA que fornece aos engenheiros de confiabilidade, processo e manutenção conhecimentos habilitados para IA para prever riscos de desempenho de processos e equipamentos para o setor de energia. O aplicativo aproveita a capacidade do BHC3 AI Suite de integrar dados de escala empresarial de fontes de dados distintas e treinar modelos de confiabilidade de IA que cobrem todas as operações da fábrica, aproveitando ao máximo o Azure, a infraestrutura em nuvem escalonável e de classe empresarial da Microsoft.

A OAI aumenta os aplicativos BHC3 com soluções específicas de domínio lideradas por parceiros que aceleram a implantação de soluções de confiabilidade baseadas em IA para liberar um valor econômico significativo em toda a indústria de energia, ajudando a tornar a produção de energia mais limpa, segura e eficiente. As soluções de confiabilidade OAI iniciais oferecidas pela Shell e Baker Hughes permitem a interoperabilidade entre BHC3 Confiabilidade, módulos OAI e soluções existentes da indústria para tais aplicações. As soluções disponíveis hoje incluem módulos específicos de equipamentos e processos comprovados e testados com modelos de IA pré-treinados, conhecimento do assunto codificado, conectores de dados de baixa latência, bibliotecas de parâmetros termodinâmicos e operacionais, serviços de monitoramento de saúde global, diagnóstico profundo, recomendações de prevenção de falhas, e ações prescritivas.

A Shell está disponibilizando módulos por meio do OAI, incluindo:

Manutenção preditiva Shell para válvulas de controle

Manutenção preditiva Shell para equipamentos rotativos

Manutenção preditiva Shell para bombas submersíveis elétricas submarinas

A Baker Hughes oferecerá interoperabilidade OAI com uma gama de tecnologias existentes na indústria de energia, incluindo:

iCenter – Serviços digitais avançados de turbomáquinas

Bently Nevada System 1 Software de monitoramento de condição

Baker Hughes Gerenciamento do ciclo de vida da válvula

A Open AI Energy Initiative aumentará as aplicações Baker Hughes e C3 AI, incluindo:

BHC3 Confiabilidade

BHC3 Otimização de Produção

BHC3 Otimização de estoque

C3 AI CRM

“As tecnologias digitais e IA estão nos ajudando a melhorar nosso negócio principal hoje e construir os negócios de energia do futuro. Nos últimos anos, temos trabalhado com o C3 AI para dimensionar nossas soluções de manutenção preditiva baseadas em IA para reduzir custos e melhorar a produtividade, confiabilidade e desempenho de nossos ativos”, disse o diretor de tecnologia da Shell, Yuri Sebregts. “Estamos monitorando mais de 5.200 equipamentos usando aprendizado de máquina na fabricação upstream e downstream, bem como ativos de gás integrados. Estamos entusiasmados em levar esse recurso para o mercado e queremos desenvolver um ecossistema aberto onde outros possam oferecer soluções de IA para ajudar a melhorar a confiabilidade em todo o setor.”

“Levar a energia adiante requer novas abordagens de tecnologia que alavanquem a colaboração, padrões de dados abertos e recursos de IA de ponta”, disse Uwem Ukpong, vice-presidente executivo de regiões, alianças e vendas corporativas da Baker Hughes. “Trabalhando ao lado de nossos parceiros de aliança na C3 AI e junto com os líderes da indústria na Shell e Microsoft, a OAI ajudará a enfrentar o desafio persistente da indústria de tempo de inatividade improdutivo. Este novo ecossistema alavancará nosso forte portfólio BHC3 existente e é um passo promissor na transformação digital de energia.”

“A Microsoft está comprometida com a transformação do setor de energia e com soluções de suporte como a Open AI Energy Initiative, que estão contribuindo para a realização dessas metas de transformação ”, disse o vice-presidente de Energia da Microsoft, Darryl Willis. “A tecnologia digital está ajudando áreas-chave da indústria, como confiabilidade e manutenção de fábricas, e a participação da Microsoft na Open AI Energy Initiative avançará ainda mais na transição para um futuro com emissões zero.”

“A Open AI Energy Initiative é um reflexo precoce, mas claro da direção que o mercado está tomando”, disse Kevin Prouty, vice-presidente do grupo IDC, insights de energia e fabricação. “Com esta aliança já estabelecida de organizações líderes, incluindo C3 AI, Shell, Baker Hughes e Microsoft, a OAI está posicionada para estabelecer sozinha o ecossistema de IA empresarial para a indústria de energia.”

Saiba mais sobre a Open AI Energy Initiative e suas soluções de confiabilidade em https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE:AI) é uma importante fornecedora de software de inteligência artificial (IA) empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A C3 AI® Suite, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, um pacote de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores de mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplifica drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em www.c3.ai

Sobre a Royal Dutch Shell plc

A Royal Dutch Shell plc está registrada na Inglaterra e País de Gales, tem a sede em Haia e está listada nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York. As empresas Shell operam em mais de 70 países e territórios com negócios que incluem exploração de petróleo e gás e produção; produção e comercialização de gás natural liquefeito e gás para líquidos; fabricação, comercialização e transporte de produtos petrolíferos e químicos e projetos de energia renovável. Para mais informações, acesse www.shell.com.

Sobre a Baker Hughes

A Baker Hughes (NYSE: BKR) é uma empresa de tecnologia de energia que fornece soluções para clientes industriais e de energia em todo o mundo. Construída em um século de experiência e com operações em mais de 120 países, nossas tecnologias e serviços inovadores estão levando a energia adiante - tornando-a mais segura, limpa e eficiente para as pessoas e o planeta. Visite-nos em bakerhughes.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.