Líderes de softwares de analytics de mídias sociais obtidas e próprietárias fazem parceria para ajudar empresas a compreender o impacto do conteúdo nos negócios

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Onclusive, a empresa de ciência de dados para comunicações, e a Shareablee, a empresa de analytics de mídias sociais e benchmarking competitivo, anunciaram hoje sua parceria estratégica para oferecer as melhores soluções para equipes de marketing e comunicações de insights obtidas, proprietárias e de mídias sociais. A parceria irá ajudar empresas a obter dados mais holísticos sobre o desempenho de seu conteúdo próprietário e obtido através de meios de comunicação, influenciadores e plataformas de mídias sociais.

Cada equipe de mídias sociais, comunicações, relações públicas e marketing tem uma visão da marca, reputação e influência de uma empresa. As empresas estão cada vez mais buscando medir suas estratégias de mídia próprietária e obtida, de maneira mais centralizada, combinando estas funções com equipes integradas e equipando-as com ferramentas comparáveis.

Particularmente durante tempos de crise ou incerteza, quando empresas dão ênfase às táticas que podem controlar mais de perto, a amplificação de mídias socias e a ativação de mídia paga se tornam ainda mais importantes, e mensuram o impacto desses esforços nos negócios. A interseção entre os dados e soluções da Onclusive e da Shareablee irá fornecer às organizações dados de marketing de conteúdo mais abrangentes, para melhor otimizar suas estratégias.

Tanto a Onclusive quanto a Shareablee têm suas raízes no monitoramento de mídia empresarial e medição de conteúdo, e dão suporte a empresas Fortune 100 e suas agências. As duas empresas também lançaram recentemente produtos de médio porte para oferecer seus dados, plataformas e serviços para uma maior gama de organizações.

“Estratégias de mídias sociais são fundamentais para um plano de marketing de uma empresa, e ainda há mais por vir. Estamos empolgados em poder completar o cenário para nossos clientes através do nosso relacionamento com a Onclusive”, afirmou Tania Yuki, diretora executiva da Shareablee.

“Sempre vimos nossas plataformas de dados como uma ponte entre equipes de comunicação e equipes de marketing. Ao trabalhar com a Shareablee, nossos clientes conjuntos estarão ainda melhores equipados para planejar e executar estratégias harmoniosas multifuncionais de marca e comunicações”, disse Dan Beltramo, diretor executivo da Onclusive.

Sobre a Onclusive

A Onclusive é a empresa de ciência de dados para a comunicação. Criadora do PR Attribution™ e do Power of Voice™, a Onclusive mede o real impacto exercido pelo conteúdo nos resultados financeiros de uma empresa. A plataforma da Onclusive se baseia em um newscrawler exclusivo que analisa milhões de artigos redigidos, conquistados e publicados diariamente no mundo todo e em mais de 100 idiomas, organizando cada peça de conteúdo com base em dezenas de dimensões para realizar análises agregadas e por entidade.

As maiores marcas e agências do mundo — entre elas, Airbnb, H&R Block, Lyft, Intercontinental Hotels Group, 23andMe e Experian — contam com a Onclusive para modernizar sua comunicação. Para saber mais, acesse onclusive.com e siga-nos no Twitter, no LinkedIn e no Facebook.

Sobre a Shareablee

A Shareablee é a líder em medição de mídias sociais baseadas em audiência para editores de mídia, agências e marcas que desejam entender o impacto e a eficácia de suas campanhas de mídias sociais de plataformas cruzadas. Fundada em 2013, a Shareablee empodera as marcas, oferecendo dados que podem ajudá-las a definir e orientar o sucesso das mesmas, nas mídias sociais, armando-as com métricas e análises preditivas que informam melhores práticas poderosas. A Shareablee é a autoridade líder em inteligência de audiência, benchmarking competitivo e insights acionáveis, com clientes em mais de 15 países.

Para mais informações sobre a Shareablee, acesse shareablee.com e siga-nos no Twitter, no LinkedIn e no Facebook.

