SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Onclusive, het datawetenschappelijke bedrijf voor communicatie, en Shareablee, het bedrijf voor analyse van sociale media en concurrerende benchmarking, hebben vandaag hun strategische samenwerking aangekondigd om marketing- en communicatieteams de beste oplossingen te bieden voor verdiende, eigendom en social media inzichten. Het partnerschap zal bedrijven helpen om meer holistische gegevens te verzamelen over de prestaties van hun eigen en verdiende inhoud via wereldwijde nieuwsuitzendingen, influencers en sociale mediaplatforms.

