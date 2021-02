Andersen Global verstärkt Präsenz in der Slowakei mit Wallenberg Tax

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global verstärkt seine europäische Plattform in der Slowakei durch eine Kooperationsvereinbarung mit Wallenberg Tax, wodurch die bereits bestehenden rechtlichen Kapazitäten des Kooperationspartners der Organisation in diesem Land ergänzt werden.

Die im Jahr 2010 gegründete Firma, die ihren Sitz in Bratislava hat, konzentriert sich auf Steuerberatung. Unter der Leitung von Managing Partner Dana Škodná bietet Wallenberg Tax seinen Klienten Dienstleistungen in verschiedenen Industriezweigen, darunter Finanzwesen, IT und Technologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Private Equity.

„Die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die unser Engagement für einen reibungslosen Service unserer Kunden auf höchstem Niveau teilen, ist außerordentlich wichtig für uns“, erklärte Dana. „Als ehemalige Mitarbeiterin von Arthur Andersen weiß ich, dass die Grundwerte und Vision unserer Firma sehr gut zu den Grundwerten von Andersen Global passen. Unsere enge Beziehung zu Andersen in Ungarn beweist ebenfalls eine überaus positive Synergie. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern, um umfassende, erstklassige Lösungen zu liefern, die den lokalen und internationalen Bedürfnissen unserer Klienten gerecht werden.“

„Die Experten von Wallenberg Tax verfügen über profunde Kenntnisse des slowakischen Marktes sowie der wichtigen Faktoren, die sich auf die Unternehmen in der Region auswirken“, fügte Mark Vorsatz hinzu, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Ihr Engagement für Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit steht im Einklang mit den Grundwerten und der Vision unserer Organisation. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dana und ihrem Team, da sie unserer Organisation bei der fortlaufenden Erweiterung unserer europäischen Plattform Stärke verleihen.”

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 243 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.