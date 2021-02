SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Onclusive, la società della scienza dei dati per le comunicazioni, e Shareablee, la società per l’analisi dei social media e lo standard competitivo, hanno annunciato oggi la loro collaborazione strategica per offrire soluzioni al top per team di marketing e comunicazioni per la conoscenza di earned, owned e social media. La collaborazione aiuterà le società a ottenere dati più olistici sulle prestazioni del loro contenuto owned ed earned negli organi di stampa globali, influencer e piattaforme dei social media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.