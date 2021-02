Andersen Global versterkt vertegenwoordiging in Slowakije met Wallenberg Tax

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt haar Europese platform in Slowakije door een samenwerkingsovereenkomst met Wallenberg Tax, waarmee de bestaande juridische mogelijkheden van de samenwerkende firma in het land worden aangevuld.

De in Bratislava gevestigde, in 2010 opgerichte firma richt zich op belastingadvies. Wallenberg Tax wordt geleid door managing partner Dana Škodná en biedt diensten aan klanten in verscheidene branches, waaronder financieel, IT en technologie, gezondheid, telecommunicatie en particulier vermogen.

“Samenwerken met gelijkgestemde personen die onze toewijding delen om klanten op het hoogste niveau naadloos van dienst te zijn, is uitermate belangrijk voor ons,” aldus Dana. “Als Arthur Andersen alumna weet ik dat de waarden en visie van ons kantoor erg goed aansluiten bij de waarden van Andersen Global. Onze nauwe werkrelatie met Andersen in Hongarije laat niets dan positieve synergie zien. We kijken er naar uit nauw samen te werken met de aangesloten en samenwerkende firma's om veelomvattende oplossingen die de beste in hun soort zijn te bieden, om tegemoet te komen aan de lokale en internationale behoeften van onze klanten.”

“Wallenberg Tax’s professionals hebben een diepgaand begrip van de Slowaakse markt en van de belangrijke factoren die invloed hebben op bedrijven in de regio,” voegde Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en CEO van Andersen CEO, toe. “Hun toewijding aan rentmeesterschap en onafhankelijkheid sluit aan bij de waarden en visie van onze organisatie. We kijken uit naar de samenwerking met Dana en haar team omdat zij onze organisatie versterken terwijl we doorgaan met de uitbreiding van ons Europees platform.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 243 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.