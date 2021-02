Shell, C3 AI, Baker Hughes y Microsoft presentan la Open AI Energy Initiative, un ecosistema de soluciones de IA para transformar la industria energética

LA HAYA, Países Bajos, REDWOOD CITY, California, HOUSTON y REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Shell (NYSE:RDS), C3 AI (NYSE:AI), Baker Hughes (NYSE:BKR) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) anunciaron hoy el lanzamiento de Open AI Energy Initiative™ (OAI), un ecosistema de soluciones basadas en inteligencia artifical para las industrias de la energía y de procesos que es el primero en su tipo. La OAI ofrece un esquema para operadores de energía, proveedores de servicios, proveedores de equipos, y vendedores de software independiente para servicios de energía para ofrecer soluciones interoperables, que incluyen modelos basados en física e IA, supervisión, diagnóstico, acciones prescriptivas y servicios desarrollados por BHC3™ AI Suite y Microsoft Azure.

“Esta iniciativa combina los esfuerzos de líderes globales para acelerar la transformación digital de la industria energética hacia una energía nueva y segura, y para garantizar la seguridad climática”, afirmó el director ejecutivo de C3 AI, Thomas M. Siebel.

El primer conjunto de soluciones OAI proporcionado por Shell y Baker Hughes se enfoca en la confiabilidad y está diseñado para mejorar el tiempo de funcionamiento y el desempeño de los activos energéticos y de los procesos. Estas soluciones de confiabilidad funcionarán como extensiones de la actual aplicación BHC3 Reliability, una aplicación basada en IA que proporciona a los ingenieros de confiabilidad, procesos y mantenimiento basados en IA para predecir los riesgos de desempeño de los procesos y los equipos para el sector. La aplicación utiliza la capacidad de BHC3 AI Suite para integrar datos de escala empresarial de distintas fuentes de datos y preparar los modelos de confiabilidad de IA que cubren operaciones de planta completas mientras aprovecha al máximo Azure, la infraestructura en nube de clase empresarial.

La OAI mejora las aplicaciones BHC3 con soluciones dirigidas por socios y de dominio específico que aceleran la implementación de soluciones de confiabilidad basadas en IA para mantener el valor económico en la industria energética y, a la vez, ayudar a que la producción de energía sea más limpia, más segura y más eficiente. Las soluciones de confiabilidad OAI iniciales de Shell y Baker Hughes permiten la interoperabilidad entre BHC3 Reliability, módulos OAI y soluciones existentes de la industria para esas aplicaciones. Las soluciones que están disponibles en la actualidad incluyen módulos específicos para equipos y procesos que están probados y evaluados con modelos de IA previamente preparados, experiencia en contenido codificado, conectores de datos de latencia baja, termodinámica y bibliotecas de parámetros de operación, servicios de supervisión de salud global, diagnósticos complejos, recomendaciones de prevención de fallos y acciones prescriptivas.

Shell está poniendo a disposición módulos a través de la OAI, que incluye lo siguiente:

Mantenimiento predictivo de Shell para válvulas de control

Mantenimiento predictivo de Shell para equipos de rotación

Mantenimiento predictivo de Shell para bombas eléctricas sumergibles submarinas

Baker Hughes ofrecerá interoperabilidad a la OAI con una gama de tecnologías existentes en la industria energética, lo que incluye lo siguiente:

iCenter: Servicios digitales avanzados de turbomáquinas

Software de supervisión de condiciones Bently Nevada System 1

Gestión de vida útil de válvulas Baker Hughes

La Open AI Energy Initiative mejorará las aplicaciones de Baker Hughes y de C3 AI, que incluye lo siguiente:

BHC3 Reliability

Optimización de producción BHC3

Optimización de inventario BHC3

C3 AI CRM

“Las tecnologías digitales y la IA nos ayudan a mejorar nuestra actividad principal actual y a construir los negocios energéticos del futuro. Durante los últimos años, hemos trabajado con C3 AI para modificar nuestras soluciones de mantenimiento predictivo basado en IA para reducir costos y mejorar la productividad, la confiabilidad y el desempeño de nuestros activos”, afirmó el director de tecnología, Yuri Sebregts. “Estamos supervisando más de 5200 equipos mediante el aprendizaje automático en la planificación y la ejecución de la fabricación, y en los activos de gas integrados. Nos emociona llevar esta capacidad al mercado y queremos desarrollar un ecosistema abierto en donde otros puedan ofrecer soluciones de IA para ayudar a mejorar la confiabilidad en toda la industria”.

“Sacar adelante la energía requiere nuevos enfoques hacia la tecnología que utilizan colaboración, estándares de datos abiertos y capacidades de IA de vanguardia”, afirmó Uwem Ukpong, vicepresidente ejecutivo de Regiones, Alianzas y Ventas Empresariales de Baker Hughes. “Al trabajar junto con nuestros socios aliados de C3 AI y junto con los líderes de la industria de Shell y Microsoft, la OAI ayudará a abordar el desafío permanente de la industria del tiempo de inactividad no productivo. Este nuevo ecosistema utilizará nuestra sólida cartera existente de BHC3 y es un paso prometedor para la transformación digital de la energía”.

“Microsoft se compromete con el sector de transformación de energía y las soluciones que lo respaldan, como la Open AI Energy Initiative, que contribuyen a la realización de estas metas de transformación”, afirmó el vicepresidente de Energía de Microsoft, Darryl Willis. “La tecnología digital está ayudando a áreas clave de la industria, como la confiabilidad de las instalaciones y el mantenimiento, y la participación de Microsoft en la Open AI Energy Initiative profundizará la transición a un futuro con cero emisiones netas”.

“La Open AI Energy Initiative es un reflejo inicial pero claro de la dirección que está tomando el mercado”, afirmó Kevin Prouty, vicepresidente del grupo IDC, Energy and Manufacturing Insights. “Con esta alianza ya establecida de organizaciones líderes, que incluyen a C3 AI, Shell, Baker Hughes y Microsoft, la OAI está decidida a establecer por su propia cuenta el ecosistema de IA empresarial para la industria energética”.

Conozca más acerca de la Open AI Energy Initiative y sus soluciones de confiabilidad en https://bakerhughesc3.ai/products/bhc3-oai/

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

Acerca de Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc está incorporada en Inglaterra y Gales, tiene su sede principal en La Haya y cotiza en las bolsas de valores de Londres, Ámsterdam y Nueva York. Las empresas de Shell operan en más de 70 países y territorios con negocios, incluidos, entre otros, el de la exploración y la producción de petróleo y gas; la producción y comercialización de gas natural licuado y el proceso de gas a líquido; la fabricación, comercialización y transporte de derivados del petróleo y químicos y proyectos de energía renovable. Para obtener más información, visite www.shell.com.

Acerca de Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE:BKR) es una empresa de tecnología energética que proporciona soluciones para clientes de la industria y la energía en todo el mundo. Construidas en un siglo de experiencia y con operaciones en más de 120 países, nuestras tecnologías innovadoras y nuestros servicios están llevando adelante la energía; están haciendo que sea más segura, más limpia y más eficiente para las personas y para el planeta. Visítenos en bakerhughes.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.