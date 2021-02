TPG acquiert une participation majoritaire dans People 2.0

EXTON, Pennsylvanie, SAN FRANCISCO et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--TPG Growth, la plateforme d’investissement sur le marché intermédiaire et dans les actions de croissance de la société de gestion d'actifs non traditionnels TPG, a annoncé aujourd’hui avoir acquis une participation majoritaire dans P20 Global Holdings Inc. (“People 2.0”), le plus important fournisseur pure-play de services mondiaux externalisés de type EOR (employer of record – employeur officiel) et AOR (agent of record – agent officiel) pour les teneurs du marché des talents. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Avec une présence dans plus de 40 pays, People 2.0 est le principal facilitateur mondial de la mobilité de la main-d'œuvre, fournissant aux teneurs du marché des talents une plateforme EOR/AOR qui prend en charge le déploiement de travailleurs n'importe où, à la demande, pour n'importe quelle durée, en utilisant un contrat-cadre global. En tant que fournisseur EOR/AOR, People 2.0 assume un large éventail de responsabilités, dont l'intégration de travailleurs, la gestion des risques liés à l'emploi, la garantie de la conformité réglementaire, la gestion de la paye et l'administration des avantages sociaux des travailleurs. Les services EOR de People 2.0 sont conçus pour le déploiement d’employés, tandis que les services AOR sont conçus pour le déploiement d’entrepreneurs indépendants.

« Nous sommes ravis de nous associer avec TPG Growth à un moment aussi important du parcours de People 2.0 », affirmé Erik Vonk, président exécutif de People 2.0. « Alors que nous abordons notre 20e année d’activité, l'expertise opérationnelle et des marchés de capitaux, dynamique et globale, de TPG nous permettra de poursuivre les vastes initiatives de croissance organique dans des domaines comme les modalités de travail flexibles et les embauches transfrontalières, ainsi que les acquisitions stratégiques supplémentaires. Nos collaborateurs, nos clients et les travailleurs sur notre plateforme bénéficieront énormément de la grande expérience de TPG et de ses vastes capacités sur le marché des services pour les talents et les ressources humaines. »

« People 2.0 est le seul fournisseur EOR et AOR pure-play avec des opérations mondiales, ce qui en fait le fournisseur de prédilection pour les intermédiaires à l'emploi et au travail à forfait à la recherche d’une solution à guichet unique pour toutes les zones géographiques », a expliqué Ransom Langford, associé chez TPG. « La demande pour une sous-traitance de haute qualité, à valeur ajoutée – en particulier au sein des services de ressources humaines – continue de croître en raison du développement de la main-d'œuvre mobile et flexible et du besoin de services RH externalisés pour gérer cette main-d'œuvre. Ayant finalisé sept acquisitions hautement stratégiques à l’échelle mondiale au cours des quatre dernières années, et aujourd’hui avec un investissement de TPG Growth, People 2.0 occupe une position unique pour capitaliser sur cette opportunité commerciale. »

People 2.0 a mis en place une plateforme mondiale de déploiement de personnel grâce à ses récentes acquisitions de fournisseurs EOR et AOR comme Capital GES, TCP et WePayPeople avec des opérations dans la région EMEA et Entity Solutions avec une forte implantation dans la zone Asie-Pacifique. TPG a une longue tradition de partenariat avec des fournisseurs de premier plan de services aux entreprises et de solutions numériques dans les domaines des talents, du recrutement et des RH, cela inclut ses investissements actuels dans Entertainment Partners, le principal fournisseur mondial de bout en bout de logiciels et de services pour la gestion de la main d'œuvre de production et la production automatisée pour le secteur du divertissement ; dans Medical Solutions, un fournisseur de premier plan de solutions pour le personnel soignant pour les hôpitaux aux États-Unis ; dans Tenth Revolution Group, un leader mondial des solutions de gestion de talents sur le Cloud, et dans Greenhouse Software, le plus important éditeur de logiciels de recrutement, dont les produits sont utilisés par plus de 4 000 entreprises.

À propos de People 2.0

People 2.0 est la plus importante plateforme mondiale indépendante de déploiement de personnel pour les teneurs du marché des talents, parmi lesquels on retrouve des agences d'intérim, des cabinets de recherche et de recrutement, des organisations s’occupant de l’acquisition de talents en nombre et des entreprises de conseil/sous-traitantes/chargées de la conformité. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.people20.com.

À propos de TPG Growth

TPG Growth est la plateforme d’investissement sur le marché intermédiaire et dans les actions de croissance de TPG, une société internationale de gestion d'actifs non traditionnels. Avec environ 15,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, TPG Growth cible des investissements dans un large éventail de secteurs et de zones géographiques. TPG Growth dispose de la connaissance approfondie du secteur, des ressources opérationnelles et de l’expérience internationale nécessaires pour créer de la valeur et aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. La société bénéficie des ressources de TPG, qui détient environ 85 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.tpg.com ou sur Twitter @TPG.

